飛東京搶便宜機票！女出發地選「松山」爆噴4萬：不能飛
隨著各國邊境解封，許多民眾也重新開始規劃起出國旅遊行程，日本更是台灣人最愛的去處。就有民眾上網購買「松山」飛往東京的機票，沒想到靠近出發前，才發現根本沒辦法成行，最終可能要認賠4萬元。
記者潘毅/綜合報導
據《東森新聞》報導，一位李姓婦人在日前上網購買機票，在航空公司的網頁輸入出發地「松山」，看見價格變決定果斷下訂4張「松山」飛往東京的機票，只花費了4萬元。沒想到幾天後確認後，才發現自己訂的機票出發地竟是位於日本四國的松山機場（MYJ），讓她相當懊悔。
其實過去也有相似案例發生，去年12月初，一位苦主網友在第三方APP看到「松山飛東京羽田」機票只需2253元，就忍不住一口氣買下全家老小一共8+1來回機票，只花費5萬元。
沒想到事後苦主收到明細後，才發現自己訂到的便宜機票，竟是「日本松山市的松山機場」飛往東京羽田機場的「國內線」，最終只好選擇退票，虧了近2萬元手續費。
事實上日本境內也有一座松山機場，位於日本四國地區的愛媛縣松山市，日本松山機場代碼為MYJ；台灣的台北松山機場代碼則是TSA，民眾在購票前也要仔細看清楚，才不會花了冤枉錢。