頭痛、頭暈別吃這些食物！醫指常見原因，危險徵兆速就醫。

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內耳不平衡：劉承信醫師指出，頭暈最常見的原因就是內耳不平衡，約佔了40%，當中包含了約佔40%的耳石脫落症，約20%的前庭神經發炎病變，約13%的偏頭痛行暈眩，約12%的梅尼爾氏症，也約有15%的患者，是因為糖尿病、甲狀腺低下、藥物影響等其他原因所引起。
其他因素：內耳不平衡之外，其他像是換氣過度、不平衡、昏厥等其他疾病則約佔了25%，有約15%的人會是因為心理精神狀況所造成，中樞神經問題則約佔10%，也仍有10%是找不到原因被歸類在不明原因之中。
頭暈原因相當複雜：劉承信醫師說明，隨年紀增長，頭暈可說是大眾最常見的症狀，成因相當複雜，除了耳鼻喉科最常接觸到的內耳不平衡之外，舉凡是睡不飽，或是心、腦、肝、肺、腎、電解質、內分泌、視力等問題，都很有可能會造成暈眩。
頭痛、頭暈別吃這些食物！醫：容易誘發或變更嚴重。
也正因為頭暈複雜多變，治療效果因人而異，藥物選擇也相當有限，很多患者也僅能達到症狀紓緩。因此改善不能單靠治療，日常生活也需有所調整，避開某些特定的食物，更有助大幅減少誘發頭暈機會。頭痛雖然成因未必和頭暈相同，但需避免的食物則大致相仿。
菸、酒、刺激食物：首先需避免的如菸、酒等刺激食物，儘管少量攝取酒精，仍然可能對身體造成很大的反應，而對沒有固定抽菸者來說，突然攝取尼古丁也可能惡化暈眩症狀。
３Ｃ食物：另外也要避免「3C食物」，也就是巧克力(Chocolate)、起司製品(Cheese)、柑橘類水果(Citrus fruit)，主要關鍵在苯乙胺，會影響血管收縮而易造成頭暈、頭痛，紅酒也常含有此成分。而類似的發酵醃漬食物也含有酪胺酸，也可能造成頭暈，此成分也存在於納豆、優格、堅果等。
醃漬、高鹽、加工肉品：臘肉、燻肉、火腿、培根等亞/硝酸鹽醃漬類、高鹽分、加工的食物，容易影響血管健康而造成頭暈、頭痛，高鹽分也容易加重梅尼爾氏症。
咖啡、茶、能量飲料：咖啡、茶對於頭痛的影響民眾較不陌生，關鍵在於咖啡因，同樣的，能量飲料也應盡量避免。不過醫師也提醒，若已有攝取習慣，建議慢慢減少，以避免突然戒斷產生頭暈情況。
味精、人工甘味劑：至於味精及人工甘味劑，在食用後約15-60分鐘有可能會引起頭暈、頭痛，也就是所謂的「中國餐館症後群」。
生活調整：生活方面則建議，應保持健康良好的作息、減少壓力、均衡飲食、睡眠充足，如此也對改善暈眩很有幫助。
頭暈要注意危險徵兆！哪些情況要盡快就醫？
頭暈雖然常見，也可透過飲食改善、生活調整、就醫治療等改善，但民眾若出現危險徵兆也不能輕忽。劉承信醫師提醒，若是出現嚴重頭痛、發燒、視力模糊、手腳無力、嘴歪眼斜、昏厥、無法行走、胸痛、持續性地嘔吐等，切記盡快尋求醫療協助，這有可能是更嚴重的身體狀況。了解頭暈原因、避免相關誘發風險、必要時盡速就醫，更有助確保身體健康！
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