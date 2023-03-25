燒酒乎乾啦　當心酒精性脂肪肝喝到變肝癌

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酗酒者約九成有脂肪肝喝酒傷肝！臨床上常見的酒精性肝病包括脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝硬化和肝癌。根據統計，長期喝酒的人中有80%至90%的人會出現脂肪肝。
根據衛生福利部統計，慢性肝病及肝硬化位居國人十大死因第10位，肝癌則高居癌症死因第2位，每年因慢性肝病、肝硬化或肝癌死亡的人數約有1萬2,000人。
酗酒者肝臟恐腫至2倍大世界衛生組織(WHO)指出，喝酒除了會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風、心血管疾病、失智等200多種疾病，也會提高食道癌、肝癌等罹癌風險。而且即使少量飲酒也會有致癌風險，健康風險會隨著飲酒量的增加而上升。
張瑞旻指出，一天喝40克以上的酒精，連續喝5到10天，就會產生酒精性脂肪肝；連續喝5-10年就會有酒精性肝硬化。40克酒精相當於330毫升易開罐啤酒2罐/紅酒2杯/100C.C.烈酒1杯。民眾可從此標準檢視自己是否喝過量。
由於酒精會破壞肝細胞，導致代謝出狀況，脂肪堆積久了就會形成脂肪肝，甚至腫至兩倍大，宛如肥肥胖胖的鵝肝。但腫大的組織卻沒有任何功能，因此酒精性脂肪肝發生肝癌機率比一般脂肪肝更高、發生時間也更快！
比一般脂肪肝更容易有肝癌肝臟脂肪化程度大致與酗酒程度成正比，目前醫學上並沒有特定藥物可以治療酒精性脂肪肝。好在初期的酒精性脂肪肝是可逆的，醫師呼籲民眾只要徹底戒酒，加上正常飲食與運動減重，都有機會恢復正常，降低未來發生肝癌的機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57231
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