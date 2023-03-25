北京推一帶一路難　因東南亞債台高築又忌憚中國

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經濟學家藉著這份報告說，預估（一帶一路倡議）挹注「東南亞國家協會」（ASEAN）的投資將因中國解封而恢復，但可能不會迅速回復至疫情前的高位。東南亞國家協會簡稱東協，由10個會員國組成。
被視為由中共領導人習近平背書的一帶一路倡議（The Belt and Road Initiative）於2013年開展，標榜振興經貿與加強連結，以及展現中國布局全球的企圖。
當前一帶一路倡議即將屆滿10週年之際，中國官方近來誇稱，帶給參與其中的夥伴國家將近1兆美元（約新台幣30兆）的投資，創造42萬個當地就業機會，並且幫助近4000萬人脫貧。
據馬來亞銀行上週公布的這份報告，東南亞地區向來是這項倡議的受惠者，雖然疫情爆發的3年期間有關一帶一路的方案推動減緩，但此前中國在當地的投資與砸錢大興土木於2018年達到高點，累計約318億美元。
不過馬來亞銀行的經濟學家示警，可能不利於一帶一路倡議的阻礙漸漸浮現。
報告指出，由於更加戒慎恐懼中國在此漸增的實力和影響力，對於接受中國的金援，東南亞國家越來越猶豫不定。
報告提及新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）於今年2月所做的調查顯示，64.5%的東南亞國家受訪者，尤其是越南、泰國與菲律賓，越來越顧忌中國不斷攀升的影響力。
報告另指出，中國與若干東南亞國家之間的領土爭議仍是「癥結點」，並說當提及一帶一路倡議，越南的態度就是「根本避免與中國打交道」。
至於像是柬埔寨與寮國等這些國家，不少偏鄉村鎮被迫拆遷以便一帶一路大行其道，也引發若干的民怨，而且逼近臨界點。
報告說，攀升的利率與飛漲的通膨則使得不少東南國家陷入更嚴峻的債務危機，如此可能危及中國在當地的投資。
統計顯示，2010年取得中國海外借貸的國家中，只有5%陷入財政困境，相較於如今則高達將近60%。像是寮國積欠中國的公共和公共擔保債務（public and publicly guaranteed debt）於2021年達到佔GDP的27.8%。
不僅是債務與忌憚中國衝擊一帶一路倡議在東南亞的拓展，「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit, EIU）資深分析師蘇月（Yue Su）另指出，北京改變推動這項倡議的作法，可能也會影響金援的挹注。
蘇月說，有鑑於當前日益惡化的地緣政治環境，北京當局對於風險更顯閃躲，並將反映在中國於東南亞推動的各項有關於一帶一路倡議的投資，而且不太可能達到疫情前的規模。
同樣根據南早15日的報導，中國當局全球大撒幣推一帶一路倡議屆滿10年，卻導致多國陷入債務危機，如今北京改弦易轍要推「小而美」不再提布局全球的大興土木，專家分析，小而美其實就是危機控管的髮夾彎。
香港大學政治與公共行政學系國際關係助理教授郝思誠（Austin Strange）即指出，轉向小而美的主因就是基於風險管理的考量。
美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）負責的中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）披露，不少非洲國家留下因一帶一路而打不掉的壞帳。
據20國集團（G20）因疫情而實施的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），單單中國兩個債權人也就是中國進出口銀行與中國國家國際發展合作署即減免23國（其中16國是非洲國家）的債務，總額逾13億美元。
約翰霍普金斯高等國際研究學院統計，中國減免辛巴威的額度達1億1000萬美元，馬爾地夫2500萬美元，塔吉克4000萬美元，以及肯亞3億7800萬美元，至2021年底，斯里蘭卡外債達376億美元，中國持份佔19.6%。
儘管北京方面矢口否認，但類似上述不勝枚舉的案例，導致一帶一路遭批是「債務陷阱外交」，也就是使多國落入償貸或償債難的陷阱裡。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120325