維持完美體態　女星温貞菱靠運動讓心靈平靜

全球知名運動品牌推出春夏女性運動商品，並宣布温貞菱為全新品牌形象大使，同時籃球選手徐玉蓮、田徑選手陳彩娟、台師大女排邱雅慧與KOL林子珊也依同為NAGINO系列代言，邀請民眾一起享受運動散發的自信與身心靈最平靜的時刻。
記者廖聿偉/綜合報導
温貞菱成為台灣首位女性品牌形象大使，穿著NAGINO全新系列登場。保持完美體態的温貞菱，持續透過運動保持身心靈平衡，不論是跑步、球類運動、重訓瑜珈或登山潛水，都是獲得生活新能量的關鍵，從運動的每個時刻感受身體狀態、享受每次呼吸時的情緒變化，「當我全心投入運動時，我總能感受到內心的充盈，讓我心無雜念，找回最純粹的狀態。」
運動對於温貞菱而言，是能更認識自我的美好時光，無論是激烈暢快地揮灑汗水、或是舒服自在地輕盈伸展，在運動時能不受干擾的與身體交流對話、聆聽內心深處的聲音，是心靈獲得平靜的時刻。
籃球選手徐玉蓮則首度穿著有別於籃球服的運動服飾露面，她表示本季WSBL是自己的第二個賽季，現階段團隊默契佳、目標一致，希望自己在場上能更突破，與球隊一起創下新的里程碑。
台師大女排隊長邱雅慧則表示，目前除亞運培訓隊訓練外，也積極備戰大專盃決賽，面對個人最後一屆大專盃，希望能帶領學妹一起挑戰最高榮耀。