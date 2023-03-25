不再相信「偽善的大人」！亡生父親要求人本陪同調查

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張廖萬堅在臉書透露，日前校方在輿論壓力下召開臨時校是會議，重新提出調查程序，要求涉案相關教職員停職3個月接受調查，居然有教師幹部在會議上反對涉案教職員停職三個月接受調查，根本就是校園內「師師相護」的鄉愿文化。「停職3個月接受調查」難道比起一條年輕生命的消逝還不如？
張廖萬堅表示，甲生的爸爸今（25日）早上和他聯絡，表示還是不敢信任學校的調查。他說過去這段時間就是完全相信師長管教、完全配合學校，甚至要求孩子也要完全配合。發生憾事之後，才從部份老師和同學口中，知道孩子在校受到非常多不公平對待，以及學務主任、教官等人給孩子的壓力，讓他非常自責。
今早校方與甲生爸爸聯絡，希望他配合外聘委員的調查。張廖萬堅說，爸爸因為信任度的關係，希望在人本陪同下接受調查，並強調自己一定會全盤配合、希望真相水落石出，不要再有下一個悲劇發生。
對於市府昨天將校長等7人停職接受調查，補正學校霸凌事件的調查程序，張廖萬堅說「其實是慢了，但總算補正了」。他指出根據校園霸凌通報規定，學生間的霸凌必須24小時內通報，孩子在2月18日離開，學校相關人員有無管教不當？是否造成孩子走上絕路？本就該盡快停職接受調查。
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