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誰說瑞凡回不去！隋棠演假貴婦　與温昇豪捲入上流紛爭

▲温昇豪（左）、隋棠於《親愛壞蛋》再演夫妻，身陷上流社會的爾虞我詐。（圖／三立提供）
▲温昇豪（左）、隋棠於《親愛壞蛋》再演夫妻，身陷上流社會的爾虞我詐。（圖／三立提供）

記者楊穎軒／綜合報導

2010年電視劇《犀利人妻》中隋棠一巴掌打向温昇豪，讓收視一路狂飆，分段收視甚至最高到10.81，收視總人口高達近三百萬人。劇中謝安真一句「可是瑞凡，我回不去了」成為經典名言，更引爆「小三」話題、全民追劇風潮，劇情成功凸顯當時台灣現實社會所面臨的各種家庭與男女問題。而13年後隋棠、温昇豪回來了，再度合體飾演夫妻，他們最新合作影集《親愛壞蛋》將於三立都會台週五晚間首播。

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▲隋棠（右）、温昇豪13年前合作《犀利人妻》，掀起一波全民追劇熱潮。（圖／三立提供）
▲隋棠（右）、温昇豪13年前合作《犀利人妻》，掀起一波全民追劇熱潮。（圖／三立提供）
台灣第一部上流家庭宮鬥影集《親愛壞蛋》，隋棠飾演假貴婦韓真真和失意作家老公温昇豪，意外從平凡家庭擠身上流，竟面臨善良與慾望的交纏，人性扭曲的愛與貪婪，看似和樂的上流家庭實則各懷鬼胎，每個人心底都藏著不為人知的祕密。韓真真身不由己捲入上流貴婦權力鬥爭，看遍各種貴婦嘴臉。

▲隋棠在《親愛壞蛋》演假貴婦。（圖／三立提供）
▲隋棠在《親愛壞蛋》扮演假貴婦。（圖／三立提供）
這對犀利夫婦13年後人氣不減，三立華劇官方臉書日前為預熱新戲曝光男女主角剪影，吸引上千觀眾好奇回復猜測剪影CP到底是誰，網友直呼：「太熟悉了！」光靠黑影竟有不少人一猜就猜中隋棠、温昇豪回來了，可見兩人國民度之高！而這次兩人再度合作，從首波宣傳後就有不少觀眾留言：「瑞凡終於回來！」隋棠表示和溫昇豪再次合作就是很有安全感，也很期待我們再次合作可以帶給觀衆什麼不一樣的感覺，但挑戰也是來自於此，希望我們兩個可以跳脫出以前給人家的感受。

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