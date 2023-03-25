視導首梯替代役「實彈射擊」 林右昌：以利支援軍事勤務
首梯替代役男「實彈射擊」訓練今（25）日舉行，內政部長林右昌上午前往台中成功嶺視導。對此，林右昌指出，兵役改革是國家當前重點政策，並強調未來內政部役政署將加強替代役協助機關勤務、災害搶救及醫療救護等任務，且強化役男基礎軍事技能，以利支援軍事勤務。
記者翁子竣／台北報導
林右昌今上午前往成功嶺，視導替代役訓練班成立以來，首次實彈射擊訓練。林右昌表示，為增強國防韌性，替代役在國家需要時，適時支援緊急救護、災害搶救及災民安置等民防工作，為國家重要的人力資源，除叮囑役政署辦理相關基礎訓練等課程，應做好萬全的安全措施外，也提醒役男確實依指揮進行，維護人身安全。
林右昌指出，兵役改革是國家當前重點政策之一，因應全民國防兵力結構調整，增加了替代役輔助軍事勤務新使命，未來役政署將加強替代役平戰轉換模組化訓練，平時協助機關勤務，擔負災害搶救及醫療救護等任務，「同時強化役男基礎軍事技能，以利於國家需要時支援軍事勤務。」
役政署表示，自2023年替代役第242梯次起，基礎訓練期間，增置實彈射擊課程，為使訓練安全，槍械部分，將於課程實施前，會同軍方支援單位檢視槍枝狀況；人員安全部分， 針對支援軍職幹部實施勤前講習，並對役男實施靶場安全規範授課；另有關彈藥部分，則由支援部隊政戰人員清點回收後依規定繳庫，以確保人員安全。