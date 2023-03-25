狒狒現身被笑「回六福村補班」！動物園發文點工讀生笑翻
近日一隻東非狒狒逃脫掀起軒然大波，鄰近動物樂園六福村也被拖下水高度關注。沒想到該隻逃脫狒狒最新動態被曝光，有民眾發現牠正在桃園市楊梅區富岡運動公園附近，移動方向與六福村園址不謀而合，被網友爆笑狂虧「是要回家嗎？」、「回去補班？」而台北市觀光傳播局臉書小編也在補班日幽默貼文，還點名自家園區的「工讀生」都沒有缺席，另類宣傳相當有趣。
記者汪睿琦/綜合報導
今天雖是週末同時也是清明連假補班日，為緩和上班族民眾厭世心情，北市觀傳局臉書「台北旅遊網」小編發文搭上近來火熱「狒狒」話題，在補班日發文調侃六福村「知道大家這幾天都在關注逃跑的狒狒，除了狒狒之外，（北市）動物園還有很多值得大家認識的動物們！」。
小編幽默自虧「不管是補班日還是連假，都沒有休息喔～但工讀生們有沒有認真上班，就不是北編可以控制的了」，幽默搭上狒狒逃脫火熱話題，又巧妙結合「動物園的動物都是工讀生假扮」都市傳說，還有粉絲貼出台北市觀光局吉祥物「熊讚」補班畫面，「熊也有認真上班吧…」成功引起笑點。
事實上，今天一早有民眾在桃園市楊梅區的富岡運動公園附近，疑似發現了該狒狒的蹤跡，該隻狒狒目前往東南方移動，與桃園要前往新竹六福村園址的方向不謀而合，因此才被網友歪樓狂虧問狒狒「是不是要回家？」不過目前還是沒有抓到狒狒本尊，目前相關單位接獲通報也正全力捕捉中。