羅志祥胞妹怎麼了！朱碧石登泰晨間新聞 無預警曝喜訊
在海內外有著超高人氣的夢幻女神，也就是羅志祥分身「胞妹」朱碧石正式宣布將擔任泰國觀光局「觀光大使」，以國際級巨星之姿推廣泰國好吃、好玩的餐廳與景點，獨特魅力蔓延全泰國。此外，即將推出新單曲的她，同樣也將空降泰國拍攝新歌〈水晶晶〉MV，還登上泰國早安晨間直播新聞，讓朱碧石表示：「我的走紅程度應該已經超越我哥羅志祥了吧！」
記者吳雨婕/綜合報導
自從單曲〈買冬瓜〉推出後，在網路上引起討論、報導，讓朱碧石擄獲大批泰國樂迷，泰國光觀局台北辦事處更看見此次的漣漪效應與朱碧石的國際市場，因此毫不猶豫的選擇了朱碧石成為新進的觀光大使，這也令朱碧石興奮地直呼：「可以接下這個身分真的備感榮幸！」朱碧石更將前進泰國拍攝即將發行新單曲MV ，將展現出泰國的國際時尚及置入當地的熱門新景點，與泰國淵源深厚的她，也迫不及待要將心目中好吃好玩的泰國介紹給大家，她分享：「除了喜歡泰國人的友善及好客，尤其喜歡他們的食物，街邊隨處都是讓人難忘的好味道，誠摯邀請大家都來這裡一趟。」
此外，在泰國已有著不小知名度的朱碧石，近期也登上了泰國早安晨間直播新聞，由此可見朱碧石炫風無可抵擋，討喜的魅力無遠弗屆，朱碧石更大膽直接嗆聲「哥哥」羅志祥：「我的走紅程度應該已經超越我哥了吧，下次要換他當我演唱會嘉賓才對！」一席話笑翻眾人。