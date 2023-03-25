全台第三座！海能風場全數完工併聯 加入綠能發電行列
近年疫情影響全球離岸風電工程建設進度，不過，今（25）日國內風電建設傳出捷報，經濟部能源局指出，繼2021年底完成第一階段示範案43座風力機，21日第3座離岸風場「海能風場」47座風機全數完工併聯，加入綠能發電行列。
記者鄭妤安／台北報導
海能風場是JERA捷熱能源（49%）、麥格理綠投資集團（26%）及風睿能源（25%）共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共47座8MW風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。
經濟部表示，離岸風電海事工程複雜度遠遠超過陸上風電，首先要先克服海上工作環境，操作人員必須於受風浪起伏的工作船身上操作起重機具，當風浪過大時船隻必須立即返航。
其次，風機零組件、基樁水下基礎合計重達數千公噸，從港口運輸至風場、組裝、安裝至定地點並進行施工安裝，都需要經過精密安排，才不會出現安裝嚴重落差。
經濟部說，從現在開始，只要國人站在竹南龍鳳漁港，或是騎乘單車經過竹南綠光海風自行車道，除了可以看到我國首座離岸風場，也就是海洋示範風場的單樁式的風力機組，更可以遠眺海能風場套筒式風力機組，單機裝置容量從示範階段的2座4MW、20座6MW到潛力場址階段的47座8MW。