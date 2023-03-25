免費「到宅訓練」外籍看護　開放申請

112年度「台北市聘用外籍看護工雇主安心到宅計畫」即日起開始受理申請，為了使家庭成為更完善的照顧環境，北市勞動局自107年起，安排通譯人員偕同護理師等專業人員進入家戶，自翻身移位技巧、飲食護理知識、身體關節運動至長照相關資源連結等面向，給予外籍看護工全方位照顧技巧指導，除使其獲得正確、安全的照護技巧之外，同時也幫助外籍看護工和雇主之間建立良好的溝通與信任關係，為家中長輩提供更完整、專業的照顧。
記者賴正琳／綜合報導
去(111)年參加到宅訓練的外籍看護工Miya分享，過去並沒有照顧長輩的相關經驗，常常感到徬徨無助，但經由治療師和通譯人員的指導與協助，讓她能有信心地去依照治療師的方式對奶奶進行照顧，在提升長輩的照護品質的同時，也讓外籍看護工在工作上更加適應且安心。
台北市勞動局長高寶華表示，隨著台灣社會的高齡化趨勢成長顯著，外籍看護工於長照制度扮演了極為重要的角色，而北市也致力於提供外籍看護工多元化的支持，近年來持續舉辦移工專業照顧課程及活動。
台北市重建處強調，雖然目前疫情趨緩，本處安排進入家庭之專業人員及通譯人員皆已完整接種3劑新冠疫苗，讓服務對象安心。台北市政府表示，歡迎在台北市轄內合法聘僱移工家庭免費申請到宅訓練，有關進一步詳細資訊，請撥打諮詢電話：02-23381600分機4211周小姐。