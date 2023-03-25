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周星馳又要抽獎了！驚喜「同框林俊傑」1線索疑洩好消息

▲周星馳（左）突然發文辦抽獎，還特別曬出跟林俊傑（右）的玩遊戲的合照，似乎暗示著兩人將會有好消息，有望攜手合作。（圖／翻攝周星馳IG）
▲周星馳（左）突然發文辦抽獎，還特別曬出跟林俊傑（右）的玩遊戲的合照，似乎暗示著兩人將會有好消息，有望攜手合作。（圖／翻攝周星馳IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

香港喜劇天王周星馳「星爺」，近年來積極經營社群平台，也和許多粉絲，甚至是藝人、網紅們熱情互動，過年時也送出好幾張親手寫的春聯，讓大家興奮不已。今（25）日周星馳竟然和金曲歌王林俊傑同框，再度引發熱議。

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周星馳在IG發文：「猜猜畫畫：猜JJ 一首歌曲名字！」並貼出和林俊傑一起玩遊戲畫畫的照片寫下，「聽說@jjlin玩猜猜畫畫很是了得，果然落筆雄渾有力，充滿著後現代結構主義的激情與吶喊。我唯有將畢生畫功全逼出來，才勉強打個平手。」最後更宣布，「同時猜中我和JJ的，選出一位送獎品。」

▲周星馳秀出作品，要大家猜林俊傑的一首歌。（圖／翻攝周星馳IG）
▲周星馳秀出作品，要大家猜林俊傑的一首歌。（圖／翻攝周星馳IG）
消息曝光後，立刻湧入超多粉絲影迷留言朝聖，「圈圈圓圓圈圈」、「一閃一閃亮晶晶」、「這個企劃太狠了」、「偉大的渺小」、「不能說的祕密」、「紅豆」、「是要合作了嗎？」、「周星馳+周杰倫+五月天+林俊傑=宇宙爆炸。」

由於周星馳上次發文預告，5月5號會親自到周杰倫香港演唱會欣賞，而且還特別標註周杰倫的IG帳號。如今，星爺直接和林俊傑同框，也讓外界推測，近年來動作頻頻的星爺，很有可能和周杰倫、林俊傑兩大天王攜手合作，至於詳細資訊，還有待官方進一步宣布。


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