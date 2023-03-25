語言治療師的法寶：如何幫助巴金森氏症改善聲音並順暢表達

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巴金森氏症說話表達特徵謝名席語言治療師表示，巴金森氏症患者言語問題為運動不足型的吶語症(hypokinetic dysarthria)，肇因於基底核控制迴路受損導致多巴胺分泌不足，說話有關的神經或喉部肌群、口腔肌群退化，導致說話時有下列特徵：
1.音質粗糙沙啞
因肌群退化，聲帶閉合不完整，說話的聲音粗糙帶有氣息音的嘶嘎聲(harsh vocal quality)。
2.音量變化不足(monoloudness)、音量比較小
巴金森氏症導致肌肉退化，難以達成嘴巴與發音肌肉細微的運作，產生說話時頻率單一，沒有太多的起伏、重音不足和音量比較小。
3.聲母構音不清晰(imprecise consonants)
口腔肌群力量不足、動作變小，且協調性不佳，使得聲母構音不清晰，發出來的聲音很含糊。
4.說話不自覺偏快
巴金森氏症者呼吸協調度不佳，無法穩定控制氣息，表達時會不自覺想加快語速、出現類似口吃的狀況或講短短的話就感到疲累。
謝治療師建議，可利用節律提醒放慢速度，覺察聲音狀況；練習控制呼吸與發聲協調性，深呼吸後，在吐氣時就講話；語言治療師還會指導個案去估算每次呼吸可以表達多少字數，一開始可能只能講兩個字，但經過練習之後，能夠持續穩定吐氣的情況下，每次呼吸便能表達四到五個字。
SLT語言治療策略謝治療師表示，台灣目前用於巴金森氏症的語言治療以SLT(Speech and Language Therapy ) 為主，訓練重點依巴金森氏症者的音質沙啞、音量過小、聲母構音不清晰和呼吸協調不佳等問題，採取下列練習指導方法，改善口腔和喉部肌肉無力問題。
- 嘴唇肌肉練習，分別練習展開嘴唇、圓唇或張開嘴巴說ㄧㄨㄚ，降低說話速率，運用節拍器或手指輕拍的節奏說話。
- 舌頭練習：
- 誇張的子音念法：
- 推力發聲練習：
- 呼吸協調練習：
LSVT LOUD策略 有方法的大聲根據研究資料顯示，LSVT LOUD®( Lee Silverman Voice Treatment ) 比其他言語治療法更有效地改善聲音響度和語音障礙，採用大量與語音響度有關的性能練習。LSVT LOUD®還可以提高詞彙理解、提高語音流暢性和增加呼吸深度等益處，是專為巴金森氏症者設計的系統性的介入方法。
訓練方案規劃為持續四週的密集訓練，一周四次，每次60分鐘，回家每日練習15-20分鐘。這套訓練著重於增加個案說話的音量、音調變化和誇張的發音練習，重視提供反饋以確保個案達到目標，練習時會利用分貝器測量聲量，除了聲量之外，發聲的持續性也是衡量標準，剛開始以穩定發聲達12秒為目標，再逐步延長時間。但謝治療師提醒，練習的重點是用舒服的方式去發聲，當個案無法達到這樣的時間長度時，不要勉強，應以自己最舒服發聲方式為要，避免個案為了達到12秒大音量發聲而以錯誤的方法用力。大致上，LSVT LOUD®有六個語言治療階段：
第一階段，以腹部用力的方式，大聲的發「a」達12秒，要特別留意個案用力發聲的位置，避免用喉嚨緊繃用力發聲。
第二階段，延長發「a」的時間，超過12秒。
第三階段，聲音向上延展，往上八度維持高音5秒，從單頻的發「a」到跳不同的音階，從低到高，就像聲樂練習一樣。這個練習可以提升聲帶的彈性，增加說話的抑揚頓挫。
第四階段，聲音向下延展，往下八度維持5秒，由高到低的發聲練習，這個練習可以讓聲帶增加拉緊和放鬆的穩定性。
第五個階段，日常語詞運用練習，為了讓個案可以加上述的練習實際運用於生活中，語言治療師會請個案想想日常生活中經常使用的10個詞語作上述練習。
第六階段，情境模擬練習，依個案經常會遇到的對話情況做情境模擬練習。
Speak Out策略 加入認知訓練結合想說的事，練習大聲說話，音量不是唯一目標，必須有意圖且有意識自己聲音的說話，勤加練習是進步的關鍵，一般會規劃一週三次，每次四十分鐘，四週課程共十二堂課，練習內容有發聲練習、唱數練習、朗讀短文，另這個策略特別強調認知練習，就是請個案在發出單音十，同時想出以注音符號連結同音字詞，如 ㄅㄅㄅ杯子，ㄆㄆㄆ蘋果…….，以刺激大腦，更重要的是讓個案習慣在不同生活情境時有意圖的說話，組織句子同時意識的發聲。
謝治療師強調，語言治療的會評估個案狀況，提供合適的策略，不會拘泥於某一種方法，除了採用正確的方法之外，練習的密集度和強度也是關鍵，但現行的健保制度大多為一周2次已是上限，因此建議欲獲得明顯成效，需要充足的練習。
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57270
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