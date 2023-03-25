新制後首起境外重症！70歲男曾打5劑 返台當天發病送醫
中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，昨天本土新增105例COVID-19確診病例，另外有1例境外移入、25例死亡個案；新增境外移入為輕症免隔離上路後首例，患者為一名70多歲男性，曾打過5劑疫苗，從美國入境當天發病，送醫發現有雙側肺炎合併呼吸窘迫，目前收至於加護病房。
記者陳苾暐／綜合報導
指揮中心發言人羅一鈞指出，新制上路後，第一列境外移入為70多歲本國籍男性，本身有高血壓、心臟病史，接種過5劑疫苗，3月23日從美國入境當天，因發燒、呼吸喘等症狀到急診就醫，檢查有雙側肺炎合併呼吸窘迫，新冠PCR陽性，院方收治加護病房後，使用呼吸器及瑞德西韋、類固醇等藥物治療。
指揮中心說明，過去一個月的中重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13-236例，受週末或假日延遲通報影響而有高低起伏。若COVID-19篩檢陽性之兒童，如出現抽搐，肌躍型抽搐，意識不佳或持續昏睡，步態不穩，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度等症狀，請立即送醫，以獲得妥適醫療照護。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。