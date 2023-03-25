超狂！超商「花20元買飲料」中千萬 快對1、2月統一發票
今（112）年1-2月期統一發票今（25）日開獎，萊爾富超商本期開出特別獎1,000萬元1組，幸運門市為新北市五股區的北縣西雲店，得主僅消費20元購買茶裏王飲品，即抱走千萬大獎。特別獎中獎號為「06634385（新台幣1000萬元）」，你是不是那個辛苦補班，卻突然被千萬大獎砸中的幸運得主呢？快拿出1、2月統一發票來對獎。
記者鍾怡婷/綜合報導
112年1-2月期統一發票今（25）日開獎，特別獎「06634385（新台幣1000萬元）」；特獎「66882140（200萬元）」；頭獎（20萬元）3組分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」」。其中千萬大獎開在萊爾富，本期（2023年1-2月）中獎發票中，幸運門市為萊爾富新北市五股區的北縣西雲店，這位幸運兒僅購買一瓶20元茶裏王飲品，就被財神爺眷顧，幸運中千萬大獎！
此外依照財政部規定，三組頭獎的中獎號碼「25722152」、「93412693」、「16957025」若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。