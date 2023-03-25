民進黨排黑不禮讓？趙正宇：詆毀形象流言屢見不鮮

有媒體報導，民進黨因排黑條款，將不再禮讓桃園市第六選區無黨籍立委趙正宇競選連任。對此民進黨發言人林楚茵今（25）日表示，排黑修法主要針對「黑金槍毒」嚴格規範，趙正宇與此無關；趙正宇也回應，每逢選舉期間，意圖詆毀個人形象流言屢見不鮮，自己無端涉入之案件早已不起訴及無罪，奉勸許多擬參選仁若想以此圖個人政治上利益，不如多為選區做些實事。
記者陳威叡／台北報導
媒體報導指出民進黨因排黑2024將不禮讓趙正宇，對此林楚茵於今日表示，排黑修法主要針對「黑金槍毒」嚴格規範，趙正宇與此無關，桃園第六選區在內的16個艱困選區，將由大選提名策略小組討論後進行徵召，或與其他理念相同政黨、或無黨籍人士進行合作。
對此趙正宇表示，作為無黨籍立委，每逢選舉期間，此類意圖詆毀個人形象流言屢見不鮮，而自己近日才剛為選區爭取到交通部補助3億元的大湳森林公園地下停車場興建經費，未料此類流言又再度開始傳出，奉勸許多擬參選者若想以此圖個人政治上利益，不如多為選區做些實事，民眾的眼睛是雪亮的，自己雖為無黨籍，卻能獲全桃園最高票當選便是最好例證。
趙正宇說，自己無端涉入案件早已不起訴及無罪，卻因檢調未善盡調查職責，導致自己被錯誤羈押，即便是清白之身，卻始終遭受輿論議論，至今仍感到公義不存，呼籲各界在發表任何言論前，都應善盡查證責任，而莫成為助長謠言的幫兇。