邱淑貞女兒「小露香肩」洩仙氣！身旁驚見《艾蜜莉》男星
香港女星邱淑貞是許多影迷青春時的女神，而她的3名女兒也都遺傳了媽媽的基因，其中大女兒沈月更被封為「最美星二代」，在時尚界小有名氣。近日，沈月就以一身充滿仙氣的打扮，小露香肩現身英國時尚晚宴，而且還跟夯劇《艾蜜莉在巴黎》的男星Paul Forman合影，讓人羨慕不已。
記者詹鎰睿/綜合報導
沈月24日在IG上分享好幾張參加晚宴的照片，只見她穿著一套純白洋裝禮服，露出招牌的白皙香肩現身，時時刻刻都在散發仙氣，在餐桌上交談也不失禮儀，展現甜美的笑容，與大家一同舉杯慶祝。
特別的是，沈月還特別和Netflix夯劇《艾蜜莉在巴黎》的男星Paul Forman合影，俊男美女站在一塊，讓人相當羨慕。原來這場晚宴是由鐘錶品牌OMEGA舉辦，身為品牌大使的沈月也在當晚認識不少大咖明星與藝人，也讓她忍不住在IG上發文與大家分享。
事實上，年僅22歲的沈月，完美繼承媽媽邱淑貞的優良基因，臉蛋、身材都近乎完美，踏入時尚圈後如魚得水，每次現身都是全場焦點，廣受各大時尚雜誌邀約，值得一提的是，沈月還擁有豐富的演藝圈的人脈，不僅結識Super Junior成員金希澈，今年1月更與南韓女神天團BLACKPINK成員Rosé臉貼臉合照，一舉一動都是話題。