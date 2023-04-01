《玩命關頭9》4月登上Netflix！布萊德彼特《魔球》回歸

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國經典體育劇情片《魔球》於2011年改編自麥可劉易斯的同名紀實著作，劇情描述2002年賽季的奧克蘭運動家棒球隊，由布萊德彼特扮演的球隊經理比利比恩，他與助理經理彼得布蘭德（喬納希爾飾）採用賽伯計量學（又譯為：棒球統計學）挑選球員組建隊伍，並在球季中取得連勝佳績的勵志故事。《魔球》曾榮獲西元2011年「紐約影評人協會獎」最佳男主角和劇本2項大獎，美國影藝協會、達拉斯沃斯堡影評人協會獎，更將本片列入2011年「10大佳片」，在台灣也有許多老師會播出《魔球》給學生觀看，作為教學題材。該片於4月1日上線。
多國禁播《挪亞方舟》 Netflix 上線挑戰敏感議題
史詩聖經劇情片《挪亞方舟》於2014年改編自《希伯來聖經·創世紀》中的故事，由《神鬼戰士》羅素克洛、《噩夢輓歌》珍妮佛康納莉、《哈利波特》艾瑪華森、《沉默的羔羊》安東尼霍普金斯等人主演。劇情描述：造物主決心以一場無盡豪雨，讓一切罪惡及人類從此淹沒，唯獨羅素克洛飾演的挪亞可以存活，探討人類在面臨性命威脅時，所展現出的自私、善惡一面。《挪亞方舟》當年上映時，曾引起基督徒、猶太教徒不滿，教徒們認為電影內容與《聖經》相差甚遠，本片更因為敏感議題，在中國大陸、卡達與巴林等多個伊斯蘭教國家遭到禁播。該片於4月1日上線。
疫情期間「最賣座」電影《玩命關頭9》
經典賽車動作片《玩命關頭9》，為2017年電影《玩命關頭8》的續集，是《玩命關頭》系列電影的第10部作品。由馮迪索、蜜雪兒羅德里奎茲、泰瑞斯吉布森、路達克里斯、約翰希南、喬丹娜布魯斯特、娜塔莉伊曼紐爾、姜成鎬、海倫米蘭、寇特羅素和莎莉賽隆聯合主演。描述由馮迪索飾演的唐老大，阻止弟弟雅各泰瑞托（約翰希南飾）發動攻擊軍事衛星的計劃過程。本片於2021年6月25日在美國上映，首週票房飆破7000萬美元，成為疫情期間最賣座電影。該片於4月15日上線。
夯劇《Felicity》女星凱莉羅素全新力作《頭號外交官》
Netflix 出品影集《頭號外交官》描述在國際情勢危急之時，由《Felicity》（費莉希蒂）凱莉羅素演出的職業外交官，奉命出任駐英國大使職務，新職務備受關注之際，她除了要執行本身不擅長的工作之外，還得應付與政壇紅人風波不斷的婚姻，考驗著凱莉羅素在面對公私領域的危機處理能力。該片於4月20日上線。
觀光業的浪漫愛情故事 首部在越南全程拍攝的美國電影《真愛導遊》
Netflix 出品電影《真愛導遊》由曾主演電影《窈窕美眉》、《戀愛保證》的瑞秋萊寇克，飾演旅行社高階主管，在經歷分手後，被公司派往越南，隱藏身分調查當地觀光業。途中因臨時改變行徑路線，瑞秋萊寇克與越南籍外國人導遊（Scott Ly飾）擦出愛的火花。作為第一部完全在越南當地拍攝的美國電影《真愛導遊》，除了令觀眾感受戀愛氛圍之外，也將帶領大家探索越南之美。該片於4月21日上線。
Netflix 4月上下架片單。（圖／Netflix提供）