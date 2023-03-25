高市毒防局邁進岡山33里　毒防關懷站全市過半

高雄市岡山區是螺絲產業及重要工商中心，人口約9.5萬人的大行政區，高雄市政府毒品防制局將首創「里辦公處毒品防制關懷站」推進岡山區，與區公所及里長合作，今（25）日於岡山農工舉辦33里辦公處毒品防制關懷站啟動儀式，由里長主席林仁傑率領的33位里長、鄰長、志工隊、巡守隊等逾500位里民熱情相挺，立委邱志偉、議員黃秋媖、林志誠亦均親自出席致詞支持毒防局推動里辦成立毒防關懷站，議員陸淑美、方信淵、宋立彬的服務團隊、岡山農工、壽天國小、嘉興國中、小、後紅國小、前峰國中的校長、市政顧問、岡山區婦女社會參與促進委員亦到場共同支持，大家戴上毒防局特製反毒雄讚安全帽，齊力宣誓反毒。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局局長林瑩蓉致詞表示，里長、鄰長、志工隊、巡守隊是社區第一線中的第一線，最貼近基層每個角落，也最了解地方里民需求與問題，高雄市政府堅守「毒品零容忍」立場，全方位阻絕毒品，毒防局建構綿密毒防網，將服務窗口直接拉到第一線的社區里辦，希望從最貼近社區民眾的第一線里辦公處開始做起，提供社區里民毒品防制宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務。
林瑩蓉強調，岡山區33里加入成立里辦毒防關懷站，將達到492站，全高雄市過半數的里成立毒防關懷站，代表毒品防制工作推進社區第一線的重要指標，特別感謝里長主席率領的33位里長及所有支持反毒的里民，同時感謝陳區長及岡山區公所的全力協助，共同完成「好里相挺、有里好讚」的深化社區毒品防制工作。
林瑩蓉也請各位里長一定要將里辦關懷站牌貼在里辦門口，讓里民充分了解有里辦毒防關懷站的協助，以及24小時免費毒防諮詢專線0800770885（請請你幫幫我）可以撥打求助。騎車時也要戴上反毒雄讚安全帽，保護行車安全同時也是最好最直接的反毒宣傳，真正讓反毒零距離。