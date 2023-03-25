首屆新二代東協培力營開學　多元內容一次看

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接受記者採訪的新二代青年東協文化培力營學生楊豐銘，目前是就讀於台灣大學昆蟲系的大二學生，母親來自越南的他，兒時曾跟隨母親回過家鄉，他提到小時候在台灣和越南都有種「不是本地人」的掙扎心態，難免會感到孤單和困惑。然而隨著年紀漸長，逐漸覺得多元背景或許是優勢，期盼能藉由跨國觀點，啟發他人。楊豐銘認為新二代東協文化培力營是很好的計畫，能看到計畫不斷茁壯讓他感到很感動，參加營隊的他希望能增進越南母語的口語表達，同時學習社群媒體的技巧，想趁在學期間多累積不同能力。
另一位參加新二代青年東協文化培力營的學生詹韻婷，就讀於國立暨南大學的東南亞學系，她表示透過培力營能培養更多技能，未來也希望讓求學階段面臨自我認同迷惘的新二代，能獲得更多支持和資源。詹韻婷的母親來自越南，過去會前往越南探親，她認為身邊越南親友看待事情的心態都很樂觀和友善。今年寒假她剛從越南胡志明市的自助之旅回來，她認為越南的城市建設相較十幾年前有大大地改善，然而受到疫情衝擊，她也看到街頭上有不少貧苦家庭的一面，透過跨國交流，她多了不少人生感觸。
營隊首日前來授課的財團法人台灣公益團體自律聯盟秘書長沈怡如，特別帶來自己在公益領域多年耕耘的經驗，課程上介紹產品和教案設計的方法，讓許多有志於從事教學或公益的新二代受益良多。她表示，樂見於營隊茁壯，也認為扶輪社的宗旨就是讓每個有才能的成員，去互相幫助，學習不同的視野。
利眾公關顧問集團董事長嚴曉翠也出席營隊首日的始業式，與學生們相見歡，她也將在7月29日帶來公關策略與危機處理課程，幫助想從事媒體或公關領域的學生，能擅用自身資源。她笑著說：「我母親是客家人，特別能感受文化共融時，少數族群會面臨的心路歷程。其實台灣社會是不斷融合的群體，以前有客家人、閩南人融合過程，後來又有本省人與外省人之分，多年過去，如今來到新二代議題，希望能幫助新二代青年，面對文化融合。」
新二代青年東協文化培力計畫補助具有新住民二代身分的學生，透過多元文化培育、創新專案訓練、專案實作服務為三大核心主軸，例如參與越南文化桌遊及教案課程講師培訓以進入到國中小實際教學，或是提供相關之職涯諮商及履歷健檢等，以提升新二代的軟硬實力。
主辦單位表示，希望打造全台第一個屬於新南向的「新二代人才孵化器」組織，讓青年新二代看見自我認同和優勢，以行動創造正面影響力，用同樣是新二代的身分去幫助到更多的新二代小朋友，同時亦提高國際觀以及適才適性的培養，更創造青年新二代們未來能夠有前往海外就業、自我實現、為台灣爭光的可能。
事實上，按照內政部移民署的數據分析，從近年新二代成長速度來看，2030年時，25歲的青壯世代，將有13.5%是新二代。也就是說，在不久的將來，每10個青年，就會有1到2個青年具備多元文化背景，是極具潛力和可能性的族群。