全家買吐司中千萬！統一發票獎號出爐 還有3位百萬得主
今（112）年1-2月期統一發票於補班日開獎，全家本期發票共開出1組特別獎1,000萬元，還有1組特獎200萬元、雲端專屬100萬獎開出2組，共計開出4組百萬以上的獎項；萊爾富超商本期則開出特別獎1,000萬元1組。1、2月統一發票中獎號碼為，特別獎「06634385（新台幣1000萬元）」；特獎「66882140（200萬元）」；頭獎（20萬元）3組分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家1-2月期統一發票千萬得主，在全家大里大發店購買「匠土司」系列醇乳香土司，僅花費58元就幸運中大獎！特獎200萬元則開出1組，幸運得主於屏東縣的「全家」長治交流店消費，僅花費35元購買飲料就將200萬大獎抱回家；財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，分別位於土城冠延店及台北市大同區的太陽店；其中有消費者花費89元購買2瓶牧場直送4.0鮮乳即獲得100萬大獎，相當幸運，獎號分別為「83940191」、「92059540」。
頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」興德店、長復店及土城虎躍店開出，3位消費不超過65元，最低僅花費33元購買巧克力就成為頭獎得主，獎號為「25722152」、「25722152」、「93412693」。
同時，萊爾富本期也開出千萬大獎，幸運門市為萊爾富新北市五股區的北縣西雲店，這位幸運兒僅購買一瓶20元茶裏王飲品，就被財神爺眷顧，幸運中千萬大獎！
1、2月統一發票中獎號碼出爐，特別獎「06634385（新台幣1000萬元）」；特獎「66882140（200萬元）」；頭獎（20萬元）3組分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」。」若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。