高醫大串聯全台　一條龍培育咀嚼吞嚥健康產業人才

很多老人家被咀嚼吞嚥問題所困擾，為了解決咀嚼吞嚥障礙問題，高雄醫學大學規畫「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫」，並於24日舉辦培育基地啟動典禮，宣告全台第一個以一條龍方式培育咀嚼吞嚥健康產業人才的基地正式啟動。
記者陳美嘉／高雄報導
財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，咀嚼吞嚥照護需要跨團隊的整合及相互支援，高醫大很榮幸在教育部的指導下擔任串連北、中、南、東及離島健康照顧領域夥伴學校的角色，見證高醫大在咀嚼吞嚥上領航的地位，期許攜手所有夥伴學校，透過本計畫的推動與執行，共同完善咀嚼吞嚥健康產業人才培育的版圖。
高雄醫學大學校長楊俊毓進一步表示，此計畫以「培育咀嚼吞嚥照護人才」與「建置咀嚼吞嚥健康產業整合平台」為2大核心，在「在校師生培育」與「產業人才培訓」方面，高醫大團隊與夥伴學校共同設計出貼近產業的專業課程，即學即用；在產業整合平台方面，則是在前述人才的基礎下，搭配在地產業聚落，進而擴大產學合作。
除了宣告「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」正式啟動，高醫大並於3月24-25日舉辦「2023咀嚼吞嚥困難與跨領域照護國際研討會」，研討會邀請台日韓20多位在咀嚼吞嚥障礙及相關領域傑出的國際專家學者演講及經驗傳承，內容涵蓋了營養供應、康復訓練和口腔護理三個重要的核心議題，期望透過跨域跨國經驗分享，實現提升全民咀嚼健康的使命及增加鼻胃管拔除率。