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王淨陪曹佑寧打球！吐槽「男友視角照」：說好的鼻子呢

▲王淨吐槽曹佑寧拍攝的男友視角照拍攝技巧不如外界稱讚的好。（圖／翻攝自曹佑寧、王淨IG）
▲王淨吐槽曹佑寧拍攝的男友視角照拍攝技巧不如外界稱讚的好。（圖／翻攝自曹佑寧、王淨IG）

記者江芷稜/綜合報導

台灣電影圈女神王淨與男友曹佑寧認愛後，公開放閃無極限，經常在IG互曬對方幫自己拍的照片，男友、女友視角照都閃瞎一票粉絲，還會評比這對情侶的拍攝技術，她昨（24）日曬出一張在棒球打擊練習場的照片，鼻子恰巧被球網遮住，還配文「怎麼了，你累了，說好的鼻子呢？」狠狠吐槽曹佑寧的拍攝技巧。

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▲王淨（左圖）、曹佑寧穩定交往中。（圖／翻攝自王淨、曹佑寧IG）
▲王淨（左圖）、曹佑寧穩定交往中。（圖／翻攝自王淨、曹佑寧IG） 
▲王淨亮麗出席CHARLES & KEITH 記者會，現場一直被虧「春風滿面」，好心情全寫在臉上。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王淨亮麗出席CHARLES & KEITH 記者會，現場一直被虧「春風滿面」，好心情全寫在臉上。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王淨難得嘗試清涼造型。（圖／翻攝自王淨臉書）
▲王淨難得嘗試清涼造型。（圖／翻攝自王淨臉書）
曹佑寧曾為棒球選手，因為拍攝棒球電影《KANO》踏進演藝圈，選擇放棄加入職棒打球的機會，成為一個影壇新人，在實境節目《全明星運動會》也展現出體育天賦，獲得多項MVP，創下很難被超越的紀錄。王淨曬出在打擊場的照片，立刻網友被聯想到是陪男友去打球，笑問「是和小曹去打棒球嗎？一起和他去做喜歡的事，也太甜了吧」、「他還沒忘記棒球嗎？」、「改天問他愛妳還是愛棒球」。

不過，一直被盛讚比較會拍女友的曹佑寧，這次拍的王淨美照，球網剛好遮住她精緻小巧的鼻子，讓女友瞬間傻眼，王淨曬出照片時打上大大的問號，借用周杰倫的《說好的幸福呢》歌詞，搞笑問「怎麼了？你累了，說好的鼻子呢？」吐槽大家盛讚的曹佑寧拍攝技術，原來也還好而已。

▲王淨與曹佑寧甜蜜同遊日本京都。（圖／翻攝自王淨Instagram）
▲王淨曾公開發文吐槽曹佑寧在她眨眼時拍照，成品照不如預期。（圖／翻攝自王淨Instagram）
▲王淨曬出曹佑寧幫她的美照裡，竟然沒有鼻子。（圖／翻攝自王淨IG）
▲王淨曬出曹佑寧幫她的美照裡，竟然沒有鼻子。（圖／翻攝自王淨IG）
▲王淨拍的曹佑寧照片風格奇特。（圖／翻攝自曹佑寧IG）
▲王淨拍的曹佑寧照片風格奇特。（圖／翻攝自曹佑寧IG）
小情侶互動相當逗趣，吸引近5萬人按讚，還在留言區玩起歌詞接龍遊戲「我懂了，不說了，太美了，我沒了」，稱讚王淨太可愛了，也有網友幽默留言「不要為難小曹」、「這次淨贏了，多會拍也不是那樣嘛」，不介意被吐槽的曹佑寧也大方按愛心。


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