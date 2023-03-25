TCS結合台加跨國資源 攜手臺師大打造國際級實驗教育

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揭幕儀式中，新北市長侯友宜表示，提升學生品格和適性發展是教育核心目標外，配合國家正在推動的2030雙語國家政策，與新北市進駐許多國際級廠商需求，國際雙語教育學校與機構的成立勢在必行，他任內新增加的國際雙語實驗學校或機構超過20多所，他樂見TCS的成立。
候市長說，尤其看到加拿大駐台北貿易辦事處代表Jim Nickel蒞臨揭幕儀式，讓他知道加拿大政府對台灣雙語教育的重視，他鼓勵TCS以更宏觀的角度與使命，推動優質的國際雙語教育以培育優秀國際公民。
TCS擁有七位重量級成員，包括理事堯舜妟、施宣宇、許詠絮、許淳琪、簡曉婷、廖偉銘及夏豪均理事長，兩位校長一位是加拿大籍的高中部校長Grant Sundal、另一位是國中部葉世芬校長。身為創辦人之一的許詠絮表示，TCS採用德國耶拿計畫學校教育理念為核心，以創新教學方式與創造夢想為起點，打造一所擁有純粹優質教育環境的學校，位在臺師大林口校區的TCS環境與教室美輪美奐，讓人猶如置身美加學府。
臺師大校長吳正己感謝TCS跟臺師大合作，強調台灣是一個雙語國家，但仍缺乏外語高中和雙語國中，現在國家正在推動雙語教育計畫，臺師大身為教育部指定的四所雙語大學之一，很樂意與TCS合作，一起為台灣帶來更多雙語教育的機會，未來更期待將與加拿大政府深化合作。