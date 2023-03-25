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TCS結合台加跨國資源 攜手臺師大打造國際級實驗教育

▲TCS攜手臺師大打造國際級實驗教育機構，國內首座在國立大學成立的構構，今日舉辦揭牌儀式。（圖／TCS提供）
▲TCS攜手臺師大打造國際級實驗教育機構，國內首座在國立大學成立的構構，今日舉辦揭牌儀式。（圖／TCS提供）

記者金武鳯/綜合報導

標榜結合台加跨國資源的「TCS探索未來國際實驗教育機構」，今日在國立臺灣師範大學林口校區揭牌，是首座在國立大學校園成立的實驗教育機構！新北市長侯友宜表示，全球化時代，將更致力推動國際雙語教育，培養具有國際移動力的世界公民。加拿大駐台北貿易辦事處表示，加拿大重視台灣正在推動的國際雙語政策，允諾將協助TCS導入一流師資與課程計畫。

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實驗教育三法  讓許多優質的實驗教育機構相繼成立。今天揭牌的「TCS探索未來國際實驗教育機構」，是由東海大學校長、臺師大名譽教授張國恩主持推動計畫，希望藉由與臺師大教授團隊合作，透過課程減量與教學教法創新，提供最佳教育環境，並結合加拿大BC省教育資源，包括師資與課程計畫等，建立台灣實驗教育的典範。

▲新北市長侯友宜表示，全球化時代，將更致力推動國際雙語教育，培養具有國際移動力的世界公民。（圖／TCS提供）
▲新北市長侯友宜表示，全球化時代，將更致力推動國際雙語教育，培養具有國際移動力的世界公民。（圖／TCS提供）
揭幕儀式中，新北市長侯友宜表示，提升學生品格和適性發展是教育核心目標外，配合國家正在推動的2030雙語國家政策，與新北市進駐許多國際級廠商需求，國際雙語教育學校與機構的成立勢在必行，他任內新增加的國際雙語實驗學校或機構超過20多所，他樂見TCS的成立。


候市長說，尤其看到加拿大駐台北貿易辦事處代表Jim Nickel蒞臨揭幕儀式，讓他知道加拿大政府對台灣雙語教育的重視，他鼓勵TCS以更宏觀的角度與使命，推動優質的國際雙語教育以培育優秀國際公民。


TCS擁有七位重量級成員，包括理事堯舜妟、施宣宇、許詠絮、許淳琪、簡曉婷、廖偉銘及夏豪均理事長，兩位校長一位是加拿大籍的高中部校長Grant Sundal、另一位是國中部葉世芬校長。身為創辦人之一的許詠絮表示，TCS採用德國耶拿計畫學校教育理念為核心，以創新教學方式與創造夢想為起點，打造一所擁有純粹優質教育環境的學校，位在臺師大林口校區的TCS環境與教室美輪美奐，讓人猶如置身美加學府。


臺師大校長吳正己感謝TCS跟臺師大合作，強調台灣是一個雙語國家，但仍缺乏外語高中和雙語國中，現在國家正在推動雙語教育計畫，臺師大身為教育部指定的四所雙語大學之一，很樂意與TCS合作，一起為台灣帶來更多雙語教育的機會，未來更期待將與加拿大政府深化合作。



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