牛郎帝王羅蘭自曝「1嗜好」！2千粉絲秒退追　1金句帥炸

李宰旭想戀愛約台灣記者旅遊　願演《黑暗榮耀》大喊：呀

▲李宰旭透露太忙的關係，沒時間看《黑暗榮耀》。（圖／記者葉政勳攝）
▲李宰旭透露太忙的關係，沒時間看《黑暗榮耀》。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/台北報導

韓星玄彬前師弟李宰旭相隔3年半二度訪台，明晚將在「DSpace元動空間」舉辦粉絲見面會，他今（25日）先行與媒體會面受訪，聊到近期話題劇《黑暗榮耀》，李宰旭表示因忙著亞洲巡迴見面會的關係，尚未有時間追劇，他幽默跟台灣記者說：「我下次來台的時候，再跟你報告我想演誰！」媒體回覆他可以挑戰詮釋全宰寯（朴成勳 飾），李宰旭大笑：「我看過短片，你是不是想看我演大喊『呀』的樣子？」面對各種提問皆對答如流，相當專業。

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▲李宰旭記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼李宰旭舉辦記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲李宰旭記者會。（圖／記者葉政勳攝）
 
李宰旭3年前曾來台宣傳主演的電視劇《意外發現的一天》，他表示當年剛出道，模樣青澀，「現在的樣子比較成熟」，很感激大家給予的支持和喜愛。李宰旭也說到得知台北見面會門票售罄，當下心情雀躍，「我每次在見面會上，都會說要愛一個人是一件很難的事，對於大家這麼愛我，我想再次跟大家說聲謝謝」。

身為韓國觀光大使的李宰旭，非常推薦粉絲去濟州島旅遊，主持人阿娟開玩笑表示：「濟州島會讓人想談戀愛。」李宰旭立即接話：「我也是～」甚至願意當地陪帶記者遊玩，笑說：「你來韓國跟我聯絡！請你來，歡迎！」積極宣傳韓國觀光，相當稱職。

▲李宰旭記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲李宰旭認了想談戀愛。（圖／記者葉政勳攝）
李宰旭3年前來台時，透露理想型是「陽光、正向的女孩」，相隔多年答案不變，他說：「因為我的工作壓力很大、很辛苦，所以希望可以遇到積極樂觀又正向，給我正能量的女朋友！」李宰旭也補充說明自己個性害羞，不擅表達情感，才會想遇到和自己反差的理想對象。

李宰旭曾和路雲、金惠奫作客《帶輪子的家4》，節目上被虧「適合結婚」，問及李宰旭對結婚成家的看法，現年24歲的他表示還沒當兵，所以結婚對他來說很遙遠，「但我想總有一天還是會結婚的吧！」李宰旭還提到未來會把「尋找幸運草」加入約會行程清單，「這好像是不錯的約會景點！」

李宰旭近期因為《還魂》系列劇大受歡迎，他對此感到壓力，期許未來作品還能突破自我、更進步，「我選作品沒有標準與底線，任何角色我都願意挑戰！」

除了《還魂》熱播，宋慧喬主演的《黑暗榮耀》也深受觀眾喜愛，記者詢問他是否有看、想飾演劇中哪個角色？李宰旭表示因為忙著巡迴演出，尚未收看此劇，他說：「對不起，我太忙了所以還沒看，不過這部的編劇跟導演是我很尊敬的對象，亞巡結束後我會看的！我下次來台灣的時候，我再跟你說我想要演哪個角色！你到時也跟我說我比較適合演誰！」記者提議他可以挑戰詮釋全宰寯，李宰旭笑說雖然沒看，但看過宣傳短片，尤其是劇中霸凌5人幫的「招牌叫聲」，李宰旭：「你是想看我演大叫的樣子嗎？好！」不論是感情、對手作品等問題，李宰旭都大方接招、認真回答，相當敬業。

▲李宰旭記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼李宰旭願意挑戰《黑暗榮耀》中，朴成勳（下）憤怒大喊的演技。（圖／記者葉政勳攝、Netflix）
▲劇中，全宰寯失明、溺「水泥」。（圖／Netflix）
 

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