李宰旭想戀愛約台灣記者旅遊　願演《黑暗榮耀》大喊：呀

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身為韓國觀光大使的李宰旭，非常推薦粉絲去濟州島旅遊，主持人阿娟開玩笑表示：「濟州島會讓人想談戀愛。」李宰旭立即接話：「我也是～」甚至願意當地陪帶記者遊玩，笑說：「你來韓國跟我聯絡！請你來，歡迎！」積極宣傳韓國觀光，相當稱職。
李宰旭3年前來台時，透露理想型是「陽光、正向的女孩」，相隔多年答案不變，他說：「因為我的工作壓力很大、很辛苦，所以希望可以遇到積極樂觀又正向，給我正能量的女朋友！」李宰旭也補充說明自己個性害羞，不擅表達情感，才會想遇到和自己反差的理想對象。
李宰旭曾和路雲、金惠奫作客《帶輪子的家4》，節目上被虧「適合結婚」，問及李宰旭對結婚成家的看法，現年24歲的他表示還沒當兵，所以結婚對他來說很遙遠，「但我想總有一天還是會結婚的吧！」李宰旭還提到未來會把「尋找幸運草」加入約會行程清單，「這好像是不錯的約會景點！」
李宰旭近期因為《還魂》系列劇大受歡迎，他對此感到壓力，期許未來作品還能突破自我、更進步，「我選作品沒有標準與底線，任何角色我都願意挑戰！」
除了《還魂》熱播，宋慧喬主演的《黑暗榮耀》也深受觀眾喜愛，記者詢問他是否有看、想飾演劇中哪個角色？李宰旭表示因為忙著巡迴演出，尚未收看此劇，他說：「對不起，我太忙了所以還沒看，不過這部的編劇跟導演是我很尊敬的對象，亞巡結束後我會看的！我下次來台灣的時候，我再跟你說我想要演哪個角色！你到時也跟我說我比較適合演誰！」記者提議他可以挑戰詮釋全宰寯，李宰旭笑說雖然沒看，但看過宣傳短片，尤其是劇中霸凌5人幫的「招牌叫聲」，李宰旭：「你是想看我演大叫的樣子嗎？好！」不論是感情、對手作品等問題，李宰旭都大方接招、認真回答，相當敬業。