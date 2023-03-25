唐綺陽推「4大星象」追劇片單 風象生活焦慮看紓壓影集
唐綺陽老師以占星專業被封為「國師」，時而感性、時而幽默地分享星座運勢上的建議。同時她也是影劇重度觀眾，各種熱門作品都不想錯過，她說：「大家都在追我就要追，新的、舊的都追。」唐綺陽老師也挑選出「4種星象」推薦片單，提供給大家追劇的好選擇。
記者黃雅琪/綜合報導
唐綺陽老師精心為「4種星象」挑選，最適合他們的必看電影和劇集。對於「火象星座」來說，老師最推經典電影《金法尤物》：「《金法尤物》真的很好看，很輕鬆又可以看到一個奇怪的女主角，用她的特質去克服各種萬難，很適合訴求做自己最開心的火象。」老師推薦「風象星座」，可以看紓壓影集《白蓮花大飯店》：「風象星座你們平常生活已經很焦慮了，這個時候需要來放鬆一下。」
而在奧斯卡大放異彩的超夯電影《媽的多重宇宙》，老師則推薦給「水象星座」：「這部電影用笑鬧、胡搞瞎搞去包裝裡頭非常深刻的禪意，水象星座一定很能夠領略。用溫柔的心去看待裡面很多轉折、挫折，因為水象星座喜歡照顧人，自己也有很多委屈，你在戲裡面都能找到投射。」
最後「土象星座」，老師則建議他們可以多刷幾次百看不膩的台劇《俗女養成記》：「土象星座在我心目中本來就很做自己了，但你們也常把自己做得很辛苦，我推薦你看《俗女養成記》，你可能已經看過了，但可以用土象的心情再追一次，看陳嘉玲如何走出土象星座的限制，去自我突破。」CATCHPLAY+影音平台熱播中。