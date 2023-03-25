費鴻泰質疑「意圖使人不當選」 徐巧芯：他真的應該入閣
國民黨第七選區（南松山、信義）立委初選，爆出多達6人登記參選。而其中國民黨台北市議員徐巧芯在登記參選後，節錄了自己的參選宣言在通訊軟體廣發，其中提到「區域立委支持徐巧芯、讓費鴻泰入不分區」，讓現任立委費鴻泰感到相當「不舒服」，直言徐巧芯此番說法是意圖使他不當選，現階段也正在考慮是否要向考紀會提出申訴。對此徐巧芯今日下午受訪時則回應，她仍舊認為費鴻泰應該列入不分區名單，並在國民黨2024重返執政後應該加入內閣團隊。
記者丁上程／台北報導
費鴻泰今（25）日受訪時表示，在國民黨的選舉歷史上，沒有立委初選輸了再去當不分區立委的紀錄，「寫這個說支持我去當不分區，在初選階段就是意圖使我不當選。」費鴻泰說，自己是當事人看了覺得很不舒服，為什麼不光明磊落、大大方方地去比較雙方為民眾做了什麼？「發簡訊說讓我去當不分區，不是讓我不當選嗎？我正在考慮要不要送給我們黨部的考紀會。」
對此徐巧芯今日下午接受媒體訪問時，表示相關內容都是自己的參選宣言，選區內的民眾也都很支持費鴻泰應該擔任不分區立委，並在未來執政後進入內閣，無論是擔任財政局長、金管會主委，甚至是國營企業董事長，都需要借重費鴻泰的長才。
徐巧芯強調，如果屆時費鴻泰仍舊列於區域立委之中，若要入閣的話，恐將再進行立委補選，恐怕將會更勞民傷財，因此自己絕對會強力支持費鴻泰列入不分區立委。