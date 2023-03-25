侯友宜上班喬藍委初選還辯解　民進黨提證據抓包說謊

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卓冠廷表示，誠信是政治人物的根本，侯友宜市府團隊已經說謊成習慣、漏洞百出卻硬拗到底，實在難以讓人民信任，現在還打算在新北市議會法定會期期間落跑去選總統，心中顯然沒有人民。
李宇翔怒批，侯友宜做錯事被抓包後，竟非認錯道歉，反而是說謊硬拗，為了爭取大位，說法、行徑越來越走鐘，難怪年輕人已經說他是「韓國瑜2.0」。
黃淑君痛批，侯友宜公然行政不中立且說謊，說法一變再變。她要提醒市府團隊，認真好好做事，而且更要認真做好事，不要變成侯友宜競選總部，最重要的是不要再說謊，欺騙市民。
陳乃瑜痛批，侯友宜到底還要說多少謊？洪孟楷和陳偉杰臉書已經寫得清清楚楚還要拗？侯友宜擺明用新北市民納稅錢支付的新北市政資源喬國民黨務，現在是回到威權時代，市政資源都是自家的了嗎？如果侯友宜自己想要當國民黨的老大、母雞，不要動用新北市政府來做秀，也不要寄生新北。
顏蔚慈指出，新北市消防局面對恩恩案造假演戲，侯友宜為缺席南投補選明顯作戲找藉口，現在連陳偉杰都坦承受邀協調，侯友宜還硬坳談市政，這是公然說謊；戴瑋姍怒批，從市政到黨政，侯友宜說謊慣犯，被市民看破手腳，難怪民調暴跌。
張錦豪指出，本屆議員上任至今仍無法與侯友宜對話交流，而侯友宜如果這麼關心新北市政，在今年初預算審查時大可出席新北市議會做預算報告，如果真的這麼在意北海岸發展，身為北海岸議員公開要求侯友宜來議會作專案報告。