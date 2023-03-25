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侯友宜上班喬藍委初選還辯解　民進黨提證據抓包說謊

▲綠營揭露侯友宜上班時間公然在新北市政府喬黨務，侯市府的辯解之詞也再被抓包是說謊。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）
▲綠營揭露侯友宜上班時間公然在新北市政府喬黨務，侯市府的辯解之詞也再被抓包是說謊。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨多位新北市議員昨日聯合踢爆，新北市長侯友宜上班時間在新北市政府內與國民黨立委洪孟楷、新北市議員陳偉杰喬國民黨立委初選，不過新北市政府卻回應，「當天會面主題是淡北道路重大地方建設，客人附帶觸及其他話題，只能尊重」，引發論戰。兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷等人今（25）日再次抓包新北市政府說謊，直指侯友宜市府團隊已經說謊成習慣、漏洞百出卻硬拗到底，實在難以讓人民信任，現在還打算在新北市議會法定會期期間落跑去選總統，心中顯然沒有人民，難怪被認為是「韓國瑜2.0」。

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▲綠營揭露侯友宜上班時間公然在新北市政府喬黨務，侯市府的辯解之詞也再被抓包是說謊。（圖／翻攝自陳偉杰臉書）
▲綠營揭露侯友宜上班時間公然在新北市政府喬黨務，侯市府的辯解之詞也再被抓包是說謊。（圖／翻攝自陳偉杰臉書）
▲綠營揭露侯友宜上班時間公然在新北市政府喬黨務，侯市府的辯解之詞也再被抓包是說謊。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）
▲綠營揭露侯友宜上班時間公然在新北市政府喬黨務，侯市府的辯解之詞也再被抓包是說謊。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）
卓冠廷表示，日前被勸退國民黨立委初選的陳偉杰在臉書公開寫下「最要感謝侯友宜市長今天邀請我與洪孟楷委員對話協調」、「偉杰答應侯市長以團結為先，不參與此次立委初選，未來全力支持國民黨提名的總統、立委贏得勝利！」等語，就已經清楚證明是侯友宜邀請有意初選的兩人到公家機關裡處理黨務，且協調陳偉杰退選也是侯友宜提出。

卓冠廷表示，誠信是政治人物的根本，侯友宜市府團隊已經說謊成習慣、漏洞百出卻硬拗到底，實在難以讓人民信任，現在還打算在新北市議會法定會期期間落跑去選總統，心中顯然沒有人民。

李宇翔怒批，侯友宜做錯事被抓包後，竟非認錯道歉，反而是說謊硬拗，為了爭取大位，說法、行徑越來越走鐘，難怪年輕人已經說他是「韓國瑜2.0」。

黃淑君痛批，侯友宜公然行政不中立且說謊，說法一變再變。她要提醒市府團隊，認真好好做事，而且更要認真做好事，不要變成侯友宜競選總部，最重要的是不要再說謊，欺騙市民。

陳乃瑜痛批，侯友宜到底還要說多少謊？洪孟楷和陳偉杰臉書已經寫得清清楚楚還要拗？侯友宜擺明用新北市民納稅錢支付的新北市政資源喬國民黨務，現在是回到威權時代，市政資源都是自家的了嗎？如果侯友宜自己想要當國民黨的老大、母雞，不要動用新北市政府來做秀，也不要寄生新北。

顏蔚慈指出，新北市消防局面對恩恩案造假演戲，侯友宜為缺席南投補選明顯作戲找藉口，現在連陳偉杰都坦承受邀協調，侯友宜還硬坳談市政，這是公然說謊；戴瑋姍怒批，從市政到黨政，侯友宜說謊慣犯，被市民看破手腳，難怪民調暴跌。

張錦豪指出，本屆議員上任至今仍無法與侯友宜對話交流，而侯友宜如果這麼關心新北市政，在今年初預算審查時大可出席新北市議會做預算報告，如果真的這麼在意北海岸發展，身為北海岸議員公開要求侯友宜來議會作專案報告。

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