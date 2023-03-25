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國際師資手術課程　提供外科訓練場域

國際師資手術課程　提供外科訓練場域
國際師資手術課程　提供外科訓練場域

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】外科醫師手術技術的嫻熟和當下的精準判斷，承載著所有病患和家屬的重大期許，除了靠外科醫生經年累月所厚植的經驗與能力外，持續精進更是極重要的環節。為提供外科醫師完備的訓練場域及提供國際級的訓練師資，長庚醫院因此啟用「手術技能訓練暨研發中心」，盼藉此能造福更多的病患。

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提升醫療服務　重視外科訓練

長庚醫院不斷提升醫療服務品質，更重視外科訓練的重要性，在王瑞慧董事長全力支持下，建置一座國際級的「手術技能訓練暨研發中心」。這座「手術技能訓練暨研發中心」，位在林口長庚醫院研究大樓，空間約有500坪，依使用功能規劃為手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區(含課程講解暨休憩區)等。

手術訓練區共設置24台手術台，為全台最大規模之手術訓練場域，配置儀器設備、手術器械等教學設備，單場次可容納百位醫師進行手術訓練，並傳承長庚醫院創院四十多年經驗，結合長庚體系各院區手術專精領域的優秀師資，提供外科醫師精進手術技能，精進外科醫師訓練模式。

吸引國際醫師　帶領尖端技術

長庚醫院的魏福全院士、陳昱瑞名譽主委等近60位醫師，均入選「美國史丹佛大學公告之全球前2%頂尖科學家榜單」，並有多個專長領域與國際同步，如：達文西機械手臂訓練中心為台灣唯一暨亞洲第3個國家設置之訓練中心、全球第5所通過國際頭頸部腫瘤學會聯合會認證國際訓練中心(IFHNS)、「亞洲微創胸腔手術卓越中心」、亞太區第1所「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」等。

長庚醫院表示，這些國際級師資的手術示範課程，將提供外科醫師一個極佳的訓練場域，除了培育國內的外科醫師醫療技術，也將吸引更多國際醫師來台學習，增加台灣醫療在國際的新亮點。未來將可提供多場域同步學習的優勢，例如與國際先進技術、尖端設備廠商合作，發展創新的訓練模式。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57184

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