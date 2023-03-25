國際師資手術課程　提供外科訓練場域

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提升醫療服務 重視外科訓練長庚醫院不斷提升醫療服務品質，更重視外科訓練的重要性，在王瑞慧董事長全力支持下，建置一座國際級的「手術技能訓練暨研發中心」。這座「手術技能訓練暨研發中心」，位在林口長庚醫院研究大樓，空間約有500坪，依使用功能規劃為手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區(含課程講解暨休憩區)等。
手術訓練區共設置24台手術台，為全台最大規模之手術訓練場域，配置儀器設備、手術器械等教學設備，單場次可容納百位醫師進行手術訓練，並傳承長庚醫院創院四十多年經驗，結合長庚體系各院區手術專精領域的優秀師資，提供外科醫師精進手術技能，精進外科醫師訓練模式。
吸引國際醫師 帶領尖端技術長庚醫院的魏福全院士、陳昱瑞名譽主委等近60位醫師，均入選「美國史丹佛大學公告之全球前2%頂尖科學家榜單」，並有多個專長領域與國際同步，如：達文西機械手臂訓練中心為台灣唯一暨亞洲第3個國家設置之訓練中心、全球第5所通過國際頭頸部腫瘤學會聯合會認證國際訓練中心(IFHNS)、「亞洲微創胸腔手術卓越中心」、亞太區第1所「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」等。
長庚醫院表示，這些國際級師資的手術示範課程，將提供外科醫師一個極佳的訓練場域，除了培育國內的外科醫師醫療技術，也將吸引更多國際醫師來台學習，增加台灣醫療在國際的新亮點。未來將可提供多場域同步學習的優勢，例如與國際先進技術、尖端設備廠商合作，發展創新的訓練模式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57184
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