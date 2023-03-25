超商開5張千萬發票！「中獎門市」全公開：一招獎金多10%
今（25）日財政部開出最新一期2023年1、2月統一發票中獎號碼，7-11共開出3張千萬特別獎、全家開出1張、萊爾富開出1張，《NOWnews今日新聞》貼心整理了各超商的開獎門市，讓你一秒對獎，不錯過千萬獎金。同時在7-11把中獎發票存入icash Pay，最多可獲得100點OPEN POINT點數，1點等同1元現金，可跨20大通路當現金花！
記者鍾怡婷/綜合報導
為方便消費者中獎發票可就近兌換獎金，7-11自4月6日至8月5日攜手icash Pay加碼推出「中獎發票存icash Pay回饋放大10%」，活內期間內將千元以下的發票獎金直接存入icash Pay、可享有5%OPEN POINT點數回饋外，儲值當月就近到門市採買，使用icash Pay購物滿200元再加贈5%OPEN POINT點數，等於最高可獲得100點OPEN POINT點數，1點等同1元現金。
🟡7-11
千萬特別獎：新竹縣竹北市的7-11璞玉門市購買65元的香蕉；台中市西屯區7-11逢美門市購買的36元御飯糰；新北市萬里區7-11萬里門市購買331元的飲品、民生用品。
2百萬特獎：苗栗縣苑裡市的7-11新和苑門市購買28元的統一麵包。
百萬雲端發票專屬獎：台南市善化區的7-11 P7廠門市購買21元的飲品；苗栗縣竹南鎮7-11海口門市購買的82元CITY CAFE系列飲品；新北市土城區7-11城利門市購買的45元CITY CAFE系列飲品；基隆市信義區7-11杰昕門市購買的88元的原賞三明治、飲品。
🟡全家
千萬特別獎：全家大里大發店購買「匠土司」系列醇乳香土司，僅花費58元就幸運中大獎。
2百萬特獎：屏東縣的「全家」長治交流店消費，僅花費35元購買飲料就將200萬大獎抱回家。
百萬雲端發票專屬獎：分別位於土城冠延店及台北市大同區的太陽店，其中有消費者花費89元購買2瓶牧場直送4.0鮮乳即獲得100萬大獎。
🟡萊爾富
千萬特別獎：萊爾富新北市五股區的北縣西雲店，這位幸運兒僅購買一瓶20元茶裏王飲品。