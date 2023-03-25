最潮兒童節！海生館「兒童海洋節」打造海洋趣味嘉年華
即將迎來五天連續假期，國立海洋生物博物館自4月3日至4月4日將推出一年一度的「兒童海洋節–潮海之際」，規劃科學魔術表演、海洋趣味嘉年華大遊行、繪本時光機、海洋劇團等一連串好玩有趣、又有環保意識的活動，引領孩子在心中種下一個屬於海洋保育的種子。此外，6-12歲兒童只要於指定期間參加「夜巡海生館」活動，憑參加活動識別牌就可直接申辦兒童海洋卡，暢遊海生館一整年。
記者陳美嘉／屏東報導
「兒童海洋節」多項活動，「麥西教授瘋狂實驗室」透過趣味的魔術演繹方式，讓孩子們一邊玩樂一邊學習科學知識。喜愛聽故事的孩子絕不能錯過精彩的「海洋偵探社」，跟著可愛的兜兜姊姊一起變身成海洋偵探，瞭解各式有趣的知識，而海生館的海洋明星們更將於繪本時光後與大小朋友一起唱跳玩樂。
「海洋趣味嘉年華」也絕對不能錯過，今年特別邀請海洋馬戲團以創意雜耍表演搭配特製的水桶鼓，敲擊出如浪濤般的節奏鼓聲，與海生館吉祥物一起出發遊行。遊行過後還有「歡迎光臨海洋樂園」的戲劇演出，結合戲劇、音樂、偶戲多種不同的演出元件，激盪出各種趣味的想像。
海生館於4月份推出的夜巡海生館活動，搭配「兒童海洋節」推出「化身夜巡者，保育海洋暢遊海生館整年」活動，邀請大家一起加入海洋保育的行列。凡於3月25日至3月31日，訂購4月1日至4月30日期間之夜巡活動，6-12歲孩童可憑夜巡活動識別牌，免費升級兒童海洋卡，暢遊海生館一整年。