封閉7年！東部秘境「慕谷慕魚」將開放 聯外道路5月完工
花蓮縣秀林鄉銅門1號隧道7年前崩塌，導致慕谷慕魚生態廊道關閉至今，讓當地村民只能改走台電的溪床便道冒險通行，花蓮縣政府向中央爭取經費，行政院公共工程委員會同意補助1.8億元修復聯外道路，同時增設隧道、強固邊坡安全，預計今年五月完工。
記者孫唯容／綜合報導
慕谷慕魚生態廊道位於花蓮秀林鄉銅門村，聯外道路1號隧道曾在民國105年10月發生土石崩坍，造成道路中斷以及隧道洞口坍塌，經縣府多次搶通仍有大量土石因豐沛雨量產生土石崩落及土石流，因此秀林鄉公所宣布封山，僅開放當地農民、台灣電力公司工程人員從溪床便道通過。
為了重整交通，花蓮縣府向中央爭取經費修復，得到行政院公共工程委員會爭取災害復建經費全額補助新台幣1.8億元，工程在110年動工。
建設處指出，復建工程主要為擋土設施重建及補強、邊坡整治、提升既有道路的安全性，並建立完善的排水系統，將地表逕流有效地引導、分流至下游安全地區，避免因逕流集中，造成道路及坡面沖蝕，降低坡地災害發生，提升坡面穩定性及耐久性。
花蓮縣長徐榛蔚則表示，災修路段完成後，可大幅改善觀光環境及品質，對經濟文化發展有很大幫助。