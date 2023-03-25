台中生疑遭霸凌釀自殺　專家籲家長注意3警訊

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張自強說明，校園會有霸凌的情形出現，主要是出現雙方不對等的情況下發生，意即被害者與加害者在權力不對等下，一再重複遭受言語或是身體的直接或是間接傷害。
張自強進一步指出，教育部也將霸凌，分為五類，包括肢體霸凌、關係霸凌、言語霸凌、網路霸凌及反擊霸凌，其中言語霸凌最為常見，包括辱罵、誹謗、謠言、嘲笑、騷擾、威脅等。
張自強表示，若學生在校發生被霸凌的情形，可以直接向導師、家長反映或向學校投訴信箱投訴，但是若是被師長霸凌擔心學校處置不公，則可以向教育部24小時專線1953投訴，若涉及違法行為可以直接向警方求助。
孩子在校園中若遭遇到類似霸凌的情形時，有可能孩子回家也不會把在學校所發生的事情跟家長說，張自強分享，家長可以從孩子的服裝穿著、生活作息或飲食的改變等，都可能是個警訊，若家長們多份關心或許就可能阻止悲劇發生。
但是若孩子們自己也不願透露，則外界的資源則難以幫助，張自強提醒，家長們應隨時注意家中兒女的情形，如服裝、作息、態度等的改變都可能是種警示，若孩子不想以口語表達，也可用通訊軟體、臉書等方式溝通，或向同學瞭解孩子的心中世界，適時提供協助和陪伴，讓兒女知道身邊永遠有人在支持著他，同時維持好與學校的親師關係，適時地透過學生、家長和學校師長們的合作與關心，共同防範校園霸凌的發生。
張自強提到，當學生在校遭受言語或肢體霸凌時，有些學生會將責任反諸於己，認為是自己抗壓力不足，但每個人對於言語霸凌的接受度和感受不同，若學生因此產生的焦慮或壓力時，則應該勇敢向師長或親友求救，不要因羞於開口讓負面情緒不斷滋生而造成遺憾。
若家長被學校告知孩子因故被懲罰時，張自強也說，家長除了要向學校積極了解實情外，也要聽聽孩子的想法，必要時也可以透過其他同學了解的真實狀況，避免第一時間誤判實情，而造成不可挽回的後果。學校更應該積極的防範校園霸凌的事件發生，若有學生檢舉或是發現可能有霸凌事件時，除了應該立即介入了解原因及輔導學生外，更應積極防範類似事情發生，必要時應通報並透過專家介入處理，切勿因自覺無力改變而無作為，造成讓人遺憾事情。
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