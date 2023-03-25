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T1／貝奈特美式球風強調空間　鼓勵本土球員要更多地參與

▲外籍教練貝奈特(John Bennett)接下雲豹總教練職務。（圖／T1聯盟提供）
▲外籍教練貝奈特(John Bennett)接下雲豹總教練職務。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/桃園報導

桃園雲豹今(25)日在主場以107:97擊敗臺南台鋼獵鷹，不但斬斷對手的7連勝，還憑藉著這一勝竄上聯盟第5的位置。新帥貝奈特執教首戰就開紅盤，他參與球隊的工作才3天，不過已經慢慢在做出一些改變，讓本土球員打得更活絡、更勇於去爭取勝利。

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貝奈特在2013年加入多倫多暴龍，具有多年幕後球探及執教經驗，負責暴龍隊球員發展事務，不僅專注於挖掘潛力新秀並量身制定成長計畫，也因優異的工作表現在2017年擔任夏季聯盟助理教練， 2020年更被拔擢為近幾年發展聯盟頂尖強隊暴龍905的助理教練並帶隊創造佳績，也是暴龍2019年奪冠幕後制服組的成員之一，證明他深耕籃球營運及執教的能力。

雲豹球團表示，農曆年前劉嘉發就曾與球團建議，若能由外籍教練來帶領球隊，球隊將展現出完全不同風貌，只是適逢過年期間，並不容易找到合適人選，直至近日才確定由貝奈特來職掌兵符。

而在接手雲豹兵符的第一場比賽，貝奈特就展現自己的激情和執教功力，帶領球隊擊敗近期狀況正佳的獵鷹。賽後他表示，非常感謝每一位球員把拚勁帶到場上，「面對臺南的長人陣，我們球員變得很小支，能勝利要歸功於大家的努力。我的家人都還是在多倫多，仍有些想念他們，但來到這裡第一場就獲勝，對我和球隊來說都非常重要，希望大家繼續保持拚勁。」

這一場得到13分的本土後衛陳孝榕，則認為新教練在場上不會侷限本土球員該做什麼，給了他們很多自由度以及信心，「他就是告訴我們大膽出手就對了！他的球風很美式，強調場上空間要拉開，注重攻防轉換。他認為我們的後衛都有持球能力，鼓勵自己去帶球，不用事事交給霍華德和艾夫伯。」

而霍華德此役雖然受限於對手禁區高度，只拿到20分，不過本土球員屢屢跳出來得分，他也為此感到高興，「能中斷獵鷹的連勝，給了我們很大的信心，我相信我們能夠做到。我被包夾時，孝榕的投籃很棒，給了對手後衛很多壓迫；凱哥(劉元凱)數據上或許不是特別好，但努力和對方洋將在禁區對抗，這場比賽我們的本土球員有挺身而出。」

雲豹這場獲勝之後，戰績來到6勝16敗，雖然暫時超越臺中太陽，名列聯盟第5。但要打進季後賽，還要持續保持好表現才行。對此貝奈特說，自己才剛來到這支新球隊，一時之間很難做出很大的球風改變，但會慢慢地持續幫助這支球隊，「過去這三天我感受到大家有很好的能量和士氣，這些轉變會為我們球隊帶來很多好的轉變，希望能繼續保持。」

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