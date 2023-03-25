T1／貝奈特美式球風強調空間　鼓勵本土球員要更多地參與

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雲豹球團表示，農曆年前劉嘉發就曾與球團建議，若能由外籍教練來帶領球隊，球隊將展現出完全不同風貌，只是適逢過年期間，並不容易找到合適人選，直至近日才確定由貝奈特來職掌兵符。
而在接手雲豹兵符的第一場比賽，貝奈特就展現自己的激情和執教功力，帶領球隊擊敗近期狀況正佳的獵鷹。賽後他表示，非常感謝每一位球員把拚勁帶到場上，「面對臺南的長人陣，我們球員變得很小支，能勝利要歸功於大家的努力。我的家人都還是在多倫多，仍有些想念他們，但來到這裡第一場就獲勝，對我和球隊來說都非常重要，希望大家繼續保持拚勁。」
這一場得到13分的本土後衛陳孝榕，則認為新教練在場上不會侷限本土球員該做什麼，給了他們很多自由度以及信心，「他就是告訴我們大膽出手就對了！他的球風很美式，強調場上空間要拉開，注重攻防轉換。他認為我們的後衛都有持球能力，鼓勵自己去帶球，不用事事交給霍華德和艾夫伯。」
而霍華德此役雖然受限於對手禁區高度，只拿到20分，不過本土球員屢屢跳出來得分，他也為此感到高興，「能中斷獵鷹的連勝，給了我們很大的信心，我相信我們能夠做到。我被包夾時，孝榕的投籃很棒，給了對手後衛很多壓迫；凱哥(劉元凱)數據上或許不是特別好，但努力和對方洋將在禁區對抗，這場比賽我們的本土球員有挺身而出。」
雲豹這場獲勝之後，戰績來到6勝16敗，雖然暫時超越臺中太陽，名列聯盟第5。但要打進季後賽，還要持續保持好表現才行。對此貝奈特說，自己才剛來到這支新球隊，一時之間很難做出很大的球風改變，但會慢慢地持續幫助這支球隊，「過去這三天我感受到大家有很好的能量和士氣，這些轉變會為我們球隊帶來很多好的轉變，希望能繼續保持。」