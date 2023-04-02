實境瘋1／《營業中》 5關鍵創高收視　第二季祕密開錄了

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「我們製作節目不是求方便，而是要好看」，不挑輕鬆的路走，選擇現成店面拍攝，考量的因素眾多，第一季的《來吧！營業中》在石門開餐廳「老屋」，足足花了300萬元裝潢一間廢墟，找設計師規劃空間，油漆、繪製牆面，為了不讓工作人員露餡，還要預設空間擺攝影機，一切都是考驗，錄製期間下起梅雨，攝影師淋著大雨工作，鞋子踩在水裡都泡爛了，讓藝人們相當不捨，彼此也培養出革命情感。
而第二季的《嗨！營業中》遠赴屏東車城製作節目，從一塊空地開始動土、蓋房子，再搬進100多萬元的貨櫃屋，布置廚房器具、水電、冷氣、廁所、花圃，總共就要花費近500萬元台幣，觀眾看到的一集，其實從無到有過程花了一個月，成員親自除草、整地，看著一家店面慢慢成形的充實成就感，就是花費大量時間、金錢換來的。
好看娛樂總經理湯宗霖強調，《來吧！營業中》是第一個在台灣引發熱潮的實境節目，最主要就是抓住觀眾共情的部分，一剛開始的鋪陳很重要，把從無到有的建構商店經歷讓大家看到，怎麼樣從光禿禿的一片荒地，慢慢被建造完成。 不管是除草或者是整地，藝人都參與在其中，就是這些點點滴滴的共情，讓大家對新的商店「柴城那裡」有了不同的感情，後來故事線的加入，開始營業或各個主題日，也會提升觀眾共鳴跟黏著度。
時間：訪談建立信任 講求真實沒腳本
這次大批人馬拉到屏東車城拍攝，從上車那刻起開始花錢，交通就得下重本，藝人也會介意車程太遠，但好看娛樂希望節目寓教於樂，能到全台各地拍攝不同風情，甚至安排藝人採蜂蜜、買魚，使用食材與在地小農合作，也是出於推廣農業的善意。
實境節目的真實性，更是關鍵核心，為了捕捉藝人真實的一面，《營業中》堪稱事前作業保密防諜達到最高規格，連同事之間都以暗號溝通，每一集會來的嘉賓都很神祕，將藝人矇在鼓裡，安排飛行嘉賓也會下榻不同飯店，才能呈現藝人的第一反應。以前實境節目很難邀請來賓，在節目紅了之後，搶著報名來的人變多了。
互信：徹夜聊天談心 藝人真實卸下心防
常有人懷疑實境節目有腳本，湯宗霖說，《嗨！營業中》沒有劇本讓藝人們真正做自己，每個反應都是真實的捕捉，這種真實才是最佳流量密碼。節目製作人葉佩容補充，錄影時「真的」沒有提供藝人腳本，但要事先取得藝人們的信任，會透過多次訪談，確認與藝人與製作單位的互信，因為這樣他們在錄影的時候才會把自己全部的情緒，包含喜怒哀樂都表現出來。
而幾位夥伴間，庹宗康本來就有當店長的創業經驗，姚元浩私下廚藝有口碑，擔任主廚實至名歸，炎亞綸也是飲料店老闆，他與鬼鬼相愛相殺的「鬼綸CP」火花十足，曾創造《綜藝玩很大》超高收視率，這幾位性格各異的成員在製作人邀請下，組合成一起開店的夥伴，真實記錄他們如何在相處過程磨合、擦出的火花，甚至連成員上菜順序的不同考量，都帶起觀眾真情實感地投入，在網路引起熱議。
怎麼讓藝人卸下心防，王貞妮點出關鍵，「要用時間換來信任」，如果只把它當作一份工作，像參加綜藝一樣，短時間拍攝可以演，但24、48小時長時間相處下，很難掩藏真實的那一面，讓成員們一起過夜、談心，住在一起就會有真心，產生化學反應，這樣才是實境秀。節目組也在影片裡曝光成員彼此間通訊對話，與觀眾拉近距離，工作人員透露，為了記錄真實面，製作單位設置了很多隱藏攝影機，藏在藝人不知道的地方，拍到的突發狀況遠比播出的更多，但製作單位為保護藝人，心裡自有一把尺，捨棄了很多片段不能用。
經驗：不炒作負面新聞 遇奶昔危機緊急應變
《來吧！營業中》第一季鬼鬼因為被罵走心，噴淚炒出節目高收視，後續為了販售木瓜牛奶，和炎亞綸意見鬧不合，甚至吵架吵到退群組，這些都是真實發生橋段。擔任服務生的顏佑庭，因為緊張過度鬧出「奶昔風波」，為節目帶來暴風式討論熱度，王貞妮坦言當時的確是個危機，「我很希望留下他，但製作人說他無法融入節目，我讓他回公司拉了100杯咖啡拉花，他緊張到手在發抖，真的不行，就算是公司的藝人，我心痛得要死也是得讓他離開節目，畢竟這是經營一家店，能力不行就是要走」。
實境秀裡的衝突格外吸引人，但《營業中》坦言不想灑狗血、炒負面新聞，王貞妮說，顏佑庭在《全明星運動會》比賽表現很好，只是不適應餐廳經營，每個人未必都勝任所有角色，所以節目裡會有店長換人當的環節，以角色互換的方式換位思考，原本擅長外場的炎亞綸，一旦換到內場就可能崩潰，甚至會key錯帳單，這就是節目最真實的一面。
說故事功力：20台攝影機狂拍 去蕪存菁大考驗
面對眾多實境節目跟風，王貞妮多看多比較，認為大家都很投入心力，只是說故事的方法不同，已經製作過《全明星觀察中》跟《嗨！營業中》，累積的經驗與功力是最可貴的本錢，畢竟要花長時間從20多台攝影機拍攝出的上百小時錄製影片，從中剪出2小時，去蕪存菁的能力非常重要。她笑說，節目要求真實，有時成員特別向鏡頭展示效果，太過刻意的畫面，反而會被剪掉。
而節目結束後，場地必須還給地主，無法繼續經營，第二季將另起爐灶，讓想去「老屋」、「柴城那裡」朝聖的粉絲們直呼可惜，《嗨！營業中》除了各式商品的置入外，也搭配時令推出熱門商品，推出「嗨！come in 吃湯圓」、「嗨！ come in」品牌過年三寶，在便利超商門市及電商平台上架，讓粉絲容易購買得到，將IP的品牌價值延伸下去。
面對電視台實境秀一窩蜂，王貞妮自信地說，「點閱率跟收視率是對我們最大的獎賞，代表著觀眾的肯定」，很多人期待反映真實，高收視率就是用長時間換來的精華，「我們不能阻止別人模仿，但我們有信心做到最好」。第二季的《嗨！營業中》已經在台東祕密開錄了，預計5月20日在台視上檔，會像大家庭一樣越來越壯大，有新的成員加入，呈現最多元的內容和新鮮感。