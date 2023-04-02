調查局獨家研發廣篩型毒品快篩　與友邦共享

毒品型態快速演變，要將毒品防堵在邊境，執法機關得先「驗毒」。調查局一名具有化學博士背景的調查官顏堯德日前研發出一款全球唯一的「廣篩型毒品快篩試劑組」，可篩驗95％以上的毒品原物案件。法務部還將試劑組與8個邦交國及亞洲7個友好國家共享，屢獲好評。
記者潘千詩／台北報導
調查官顏堯德表示，國內毒品查緝機關不易取得最新科技資源與設備，主要原因首先是查緝器具的研發，受限於概念或理論性的學術慣性，常發展出操作複雜的方法，較不適用於現場檢驗；其次，因毒品檢驗試劑市場規模狹隘，研發成本難以回收，以致公、私部門在技術研發與量產的意願低落。
調查局鑑識科學處自2019年起，將最新奈米科技導入毒品鑑識，迄今已研發包含卡西酮類、苯二氮平類安眠藥（即一粒眠與M2）及合成類大麻毒品等奈米快篩試劑組，相關研究成果也取得國內專利，並獲刊在國際著名期刊。
顏堯德表示，毒品快篩試劑組可同時檢測海洛因、安非他命、古柯鹼、愷他命、一粒眠/FM2、卡西酮類毒品及苯丙酮先驅原料等常見毒品。
調查局除提供關務署300組廣篩型毒品快篩試劑，執行「截毒於關口」與「邊境防堵」防毒策略外，在國際司法合作方面，也分別致贈毒品快篩試劑組給南太平洋諾魯、吐瓦魯、帛琉、馬紹爾，中南美洲巴拉圭、宏都拉斯、瓜地拉及尼加拉瓜共8個邦交國，以及泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸、印度等7個東南亞友邦國家的緝毒機關使用，有效維繫雙邊外交關係。