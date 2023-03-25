家有高需求寶寶　隋棠暖助佼佼新手爸育兒

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新手爸媽需喘息根據調查顯示，近7成爸媽認為現今育兒充滿許多無法控制的挑戰，顯示新手爸媽有極大壓力；超過6成2的新手媽媽曾在育兒過程中感受到壓力。新手爸媽的心聲包括：親友們愛比較或管東管西、各種突發狀況多、忙到沒時間吃飯、很想有自己休息的一點時間等等。
黃子佼與孟耿如2022年5月喜迎愛女「玉米」。但照顧新生兒狀況多，還要兼顧工作更是難上加難，孟耿如2022年底發文吐露自己生小孩要兼顧工作，還要配合丈夫黃子佼（佼佼）才能安排工作，讓她「身心俱疲」。
此文引發外界臆測，很多親友傳訊息給黃子佼，要他對孟耿如好一點。當時只有隋棠傳來的訊息不是嘴上安慰，而是主動提供實際幫助，「需要幫忙的話，可以把小孩帶來給我照顧。」讓黃子佼銘記在心。
隋棠分享說，自己特別能體會新手爸媽的辛勞，「尤其是小孩1歲前的時候，父母很缺乏睡眠。因為我家已經有3個小孩，基本上其實很像一個幼稚園了，所以我常常會跟我的朋友說，如果你們真的想要夫妻約會一下、好好休息度假，你們真的可以把小孩送來我家，我一定會讓他們很安全，然後大家很開心。」
家有高需求寶寶隋棠與丈夫Tony育有2子1女，婚後經常在社群上分享家庭日常。她分享自己育兒的重點是就是讓小孩適性發展，「因為每個小孩都是獨立的個體，所以要怎麼讓每一個小孩都可以適性發展，給他們足夠的空間、多元的接觸、發展他們的自主性，這是我比較在意的。」
一家五口生活看似令人稱羨，但隋棠曾在臉書上透露，大兒子Max是高需求寶寶，情緒起伏很大，相當不好帶。加上丈夫認為「男孩應該要堅強、不該輕易示弱」，導致在育兒與親子相處上都面臨困境。夫妻倆不斷嘗試不同的方式，也曾犯過很多錯，甚至陷入低潮期。
直到丈夫逐漸改變觀念，以更多的耐心與高敏兒相處、正視孩子的情緒、不過度刺激，並且堅定溫柔地陪伴在孩子身邊，親子漸漸找到了相處之道。隋棠也大讚丈夫：「他是接近滿分的父親。」雖然小孩難免調皮，但隋棠表示自己跟丈夫已經被訓練到非常有耐心，現在已經很少會被小孩激怒了。
高需求寶寶特質「愛哭又難搞」是外界對高需求寶寶的第一印象。高需求寶寶(High-Need Baby)又稱為困難寶寶(Difficult baby)，通常對環境很敏感，需求很多，又很固執，非常需要父母長時間的陪伴，因此經常讓照顧者忙到筋疲力竭。其實高需求寶寶並不是一種疾病，只是每個寶寶的特質狀況不同而已。
1、反應強烈
2、活動量高
3、餵食頻繁
4、需求不斷
5、經常清醒
6、不易滿足
7、難以預期
8、過度敏感
9、放不下來
10、拒絕摟抱
11、非自我安撫者
12、警覺分離
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57175
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