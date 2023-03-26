直擊日本南九州霧島神宮！25種御守超齊全　租和服更加分

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霧島神宮為南九州最大的「國寶神宮」，就在去（2022）年9月其本殿、幣殿、拜殿被日本文部科學省（類似台灣的教育部）正式定為日本國寶，也是鹿兒島縣內首次成為國寶的建築物文化財。除此之外，在全日本24間「神宮」中排序中，霧島神宮為神宮之王「伊勢神宮」的直系孫輩，可說是全日本神宮排行第三，地位相當崇高。
租穿和服更有FU！
進入霧島神宮之前，就讓時光拉回到日本古早時代，換上最正統和服再去吧！距離霧島神宮車程10分鐘內的「霧島自治會公民館」，是一群霧島在地婆婆媽媽們自發組成的團隊，每天駐地幫遊客換穿最道地正統的傳統和服。館內和服樣式、顏色款式相當豐富，材質也不是隨便布料，上手摸起來非常厚實高級，穿出去包準沒人說你穿得「不正統」！
旅客若想在霧島神宮拍美美換穿美美和服拍照，需在5天前上霧島自治會公民館官網填寫預約表格，選款式、梳化、換裝後，出門活動限定2小時，實際時長可能要照當時人潮而定，畢竟換裝服務的都是婆婆阿姨，動作較慢也是情有可原的。
📍和服體驗小檔案
預約：提前5天上官網填寫表單預約
時長：2小時
費用： 6000日圓（約台幣1392元）/2小時。
25種御守、5國語言譯籤詩
換好和服、拍完美照，來到神社重頭戲當然就是「求籤詩、買御守」了！霧島神宮傳說為「天孫」降臨的地方，因此宮內靈力非常強，不只許多日本人喜歡前來朝聖，海外遊客也時常指名要到此祈願。
霧島神宮內販賣部共有25種御守，有求戀愛運的「緣結守」、求學業的「學業守」、祈求好運的「開運厄除守」，還有登山族必備的「登山守」、開車通勤族的「交通安全守」等等，想求甚麼就買甚麼，如果沒有特定心願，也可購買「心願成就守」，祈求自己心想事成。
此外，御守販賣部旁就是求籤詩的地方，先投下100日圓（約台幣23元），後搖晃一旁的籤桶，再依照籤上對應數字拉開小抽屜拿出專屬自己的運勢。這時有旅客就會擔心「看不懂」，別怕！霧島神宮近年相當貼心全新推出「5國語言籤詩」，每張籤詩背後分別有日文、中文、英文、韓文，更有趣的是竟還有「台灣語」（指繁體中文），清楚條列不怕「菜日文」看不懂。
除了上述3大到霧島神宮玩必知事項外，霧島神宮住持也透露今年5/17到5/28將開放50名一般民眾進到神宮內「平時不對外開放的神祕區域」，體驗只有國家元首才能進到的神聖殿堂洗禮。屆時霧島神宮官網會開放旅客預約，參拜一次為1000日圓（約台幣232元），還有神宮準備的小禮物可以拿，屆時旅客可以關注官網以免錯過報名喔。
📍霧島神宮小檔案
地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口2608-5
票價：參拜一般區域免費，5/17-28開放神聖區域1000日圓。