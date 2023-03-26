雲端發票獎越來越難中？眾揭「致命原因」：難怪1年沒中

直擊日本南九州霧島神宮！25種御守超齊全　租和服更加分

▲日本南九州最大「霧島神宮」，怎麼玩最有FU，齊全玩法報你知。（圖／記者汪睿琦攝）
▲日本南九州最大「霧島神宮」，怎麼玩最有FU，齊全玩法報你知。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

台灣旅客去日本旅遊，行程表上絕對少不了「參拜神社」！日前記者前往日本實地考察，摸透號稱南九州最大「霧島神宮」怎麼玩最有fu的最齊全玩法，包含如何租穿和服？25種御守怎麼買？解籤詩竟還有5種語言，不怕你看不懂！以下攻略趕緊看下去，讓你的南九州神社參拜之旅更加分！

我是廣告 請繼續往下閱讀
出發前小課堂！霧島神宮為何有名？神力在哪？
霧島神宮為南九州最大的「國寶神宮」，就在去（2022）年9月其本殿、幣殿、拜殿被日本文部科學省（類似台灣的教育部）正式定為日本國寶，也是鹿兒島縣內首次成為國寶的建築物文化財。除此之外，在全日本24間「神宮」中排序中，霧島神宮為神宮之王「伊勢神宮」的直系孫輩，可說是全日本神宮排行第三，地位相當崇高。

▲霧島神宮為南九州最大的「國寶神宮」，去年更被正式定為日本國寶，也是鹿兒島縣內首次成為國寶的建築物文化財。（圖／記者汪睿琦攝）
▲霧島神宮為南九州最大的「國寶神宮」，去年更被正式定為日本國寶，也是鹿兒島縣內首次成為國寶的建築物文化財。（圖／記者汪睿琦攝）
租穿和服更有FU！
進入霧島神宮之前，就讓時光拉回到日本古早時代，換上最正統和服再去吧！距離霧島神宮車程10分鐘內的「霧島自治會公民館」，是一群霧島在地婆婆媽媽們自發組成的團隊，每天駐地幫遊客換穿最道地正統的傳統和服。館內和服樣式、顏色款式相當豐富，材質也不是隨便布料，上手摸起來非常厚實高級，穿出去包準沒人說你穿得「不正統」！

旅客若想在霧島神宮拍美美換穿美美和服拍照，需在5天前上霧島自治會公民館官網填寫預約表格，選款式、梳化、換裝後，出門活動限定2小時，實際時長可能要照當時人潮而定，畢竟換裝服務的都是婆婆阿姨，動作較慢也是情有可原的。

📍和服體驗小檔案
預約：提前5天上官網填寫表單預約
時長：2小時
費用： 6000日圓（約台幣1392元）/2小時。

▲距離霧島神宮車程10分鐘內的「霧島自治會公民館」，是一群霧島在地婆婆媽媽們自發組成的團隊，每天駐地幫遊客換穿最道地正統的傳統和服。（圖／記者汪睿琦攝）
▲距離霧島神宮車程10分鐘內的「霧島自治會公民館」，是一群霧島在地婆婆媽媽們自發組成的團隊，每天駐地幫遊客換穿最道地正統的傳統和服。（圖／記者汪睿琦攝）
▲館內和服樣式、顏色款式相當豐富，材質也不是隨便布料，上手摸起來非常厚實高級。（圖／記者汪睿琦攝）
▲館內和服樣式、顏色款式相當豐富，材質也不是隨便布料，上手摸起來非常厚實高級。（圖／記者汪睿琦攝）
▲連鞋子也一點都不馬虎。（圖／記者汪睿琦攝）
▲連鞋子也一點都不馬虎。（圖／記者汪睿琦攝）
▲由一群霧島在地婆婆媽媽們自發組成的團隊，每天駐地幫遊客換穿最道地正統的傳統和服。（圖／記者汪睿琦攝）
▲由一群霧島在地婆婆媽媽們自發組成的團隊，每天駐地幫遊客換穿最道地正統的傳統和服。（圖／記者汪睿琦攝）
25種御守、5國語言譯籤詩
換好和服、拍完美照，來到神社重頭戲當然就是「求籤詩、買御守」了！霧島神宮傳說為「天孫」降臨的地方，因此宮內靈力非常強，不只許多日本人喜歡前來朝聖，海外遊客也時常指名要到此祈願。

霧島神宮內販賣部共有25種御守，有求戀愛運的「緣結守」、求學業的「學業守」、祈求好運的「開運厄除守」，還有登山族必備的「登山守」、開車通勤族的「交通安全守」等等，想求甚麼就買甚麼，如果沒有特定心願，也可購買「心願成就守」，祈求自己心想事成。

▲霧島神宮內販賣部共有25種御守，想求甚麼就買甚麼。（圖／記者汪睿琦攝）
▲霧島神宮內販賣部共有25種御守，想求甚麼就買甚麼。（圖／記者汪睿琦攝）
▲御守販賣部旁就是求籤詩的地方，需先投下100日圓（約台幣23元）後開始抽籤詩。（圖／記者汪睿琦攝）
▲御守販賣部旁就是求籤詩的地方，需先投下100日圓（約台幣23元）後開始抽籤詩。（圖／記者汪睿琦攝）
▲抽出號碼牌後，依照數字拉開小抽屜拿籤詩。（圖／記者汪睿琦攝）
▲抽出號碼牌後，依照數字拉開小抽屜拿籤詩。（圖／記者汪睿琦攝）
▲霧島神宮近年相當貼心全新推出「5國語言籤詩」，清楚條列不怕「菜日文」看不懂。（圖／記者汪睿琦攝）
▲霧島神宮相當貼心推出5國語言籤詩，清楚條列不怕「菜日文」看不懂。（圖／記者汪睿琦攝）
此外，御守販賣部旁就是求籤詩的地方，先投下100日圓（約台幣23元），後搖晃一旁的籤桶，再依照籤上對應數字拉開小抽屜拿出專屬自己的運勢。這時有旅客就會擔心「看不懂」，別怕！霧島神宮近年相當貼心全新推出「5國語言籤詩」，每張籤詩背後分別有日文、中文、英文、韓文，更有趣的是竟還有「台灣語」（指繁體中文），清楚條列不怕「菜日文」看不懂。

除了上述3大到霧島神宮玩必知事項外，霧島神宮住持也透露今年5/17到5/28將開放50名一般民眾進到神宮內「平時不對外開放的神祕區域」，體驗只有國家元首才能進到的神聖殿堂洗禮。屆時霧島神宮官網會開放旅客預約，參拜一次為1000日圓（約台幣232元），還有神宮準備的小禮物可以拿，屆時旅客可以關注官網以免錯過報名喔。

📍霧島神宮小檔案
地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口2608-5
票價：參拜一般區域免費，5/17-28開放神聖區域1000日圓。

▲今年5/17到5/28將開放50名一般民眾進到神宮內「平時不對外開放的神祕區域」，體驗只有國家元首才能進到的神聖殿堂洗禮。（圖／記者汪睿琦攝）
▲今年5/17到5/28將開放50名一般民眾進到神宮內「平時不對外開放的神祕區域」，體驗只有國家元首才能進到的神聖殿堂洗禮。（圖／記者汪睿琦攝）

《魔法公主》的靈感聖地！日本屋久島「宮之浦岳」全攻略

親手做日本「神木筷」！私房工坊大公開　怎麼體驗報你知

告五人又秒殺別哭！環島之星超狂「送票」　快訂鬧鐘開搶

普發6000寒舍拚了！住房就送「啤酒山」　66瓶房內喝到爽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀