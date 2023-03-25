第七選區立委初選登記之亂 徐巧芯喊話費鴻泰：助理退出
國民黨台北市第七選區（南松山、信義）立委初選，於昨（24）日登記截止，不過卻爆出多達6人投入初選，除了現任立委費鴻泰、議員徐巧芯外，另有兩名費鴻泰辦公室主任、一名徐巧芯辦公室主任，以及一名經營麵店的資深黨員。對此徐巧芯今（25）日下午出面接受媒體訪問時，也喊話費鴻泰應該讓初選回歸正常，光明磊落、大大方方，各自的助理應該退出初選。
記者丁上程／台北報導
昨日國民黨北市黨部爆出第七選區（南松山、信義）立委初選有多達6人登記，徐巧芯則是率先表示自己不認識第三個登記的麵店老闆，而是現場助理看到費鴻泰的辦公室主任登記後，才決定也跟進登記。
而費鴻泰則在下午貼出登記時程與照片，直指第三個登記的張姓麵店老闆，是與徐巧芯教好的地方民代滿志剛代為領表登記，因此才會要求辦公室主任領表登記。
對此徐巧芯今（25）日下午接受媒體訪問時，再度鄭重澄清，表示自己完全不認識張姓麵店老闆，之所以會加派辦公室主任登記參選，也是因為擔心費鴻泰兩個主任加入初選，針對初選機制討論上會屈居劣勢。
徐巧芯強調，張姓麵店老闆有他自己參選的權利，但自己與費鴻泰的助理應該要退出初選，讓初選回歸正常化。