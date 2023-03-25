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第七選區立委初選登記之亂　徐巧芯喊話費鴻泰：助理退出

▲國民黨台北市議員徐巧芯25日喊話現任立委費鴻泰，應該讓彼此的助理都退出立委初選，讓初選正常化。（圖／記者丁上程攝，2023.03.25）
▲國民黨台北市議員徐巧芯25日喊話現任立委費鴻泰，應該讓彼此的助理都退出立委初選，讓初選正常化。（圖／記者丁上程攝，2023.03.25）

記者丁上程／台北報導

國民黨台北市第七選區（南松山、信義）立委初選，於昨（24）日登記截止，不過卻爆出多達6人投入初選，除了現任立委費鴻泰、議員徐巧芯外，另有兩名費鴻泰辦公室主任、一名徐巧芯辦公室主任，以及一名經營麵店的資深黨員。對此徐巧芯今（25）日下午出面接受媒體訪問時，也喊話費鴻泰應該讓初選回歸正常，光明磊落、大大方方，各自的助理應該退出初選。

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昨日國民黨北市黨部爆出第七選區（南松山、信義）立委初選有多達6人登記，徐巧芯則是率先表示自己不認識第三個登記的麵店老闆，而是現場助理看到費鴻泰的辦公室主任登記後，才決定也跟進登記。

而費鴻泰則在下午貼出登記時程與照片，直指第三個登記的張姓麵店老闆，是與徐巧芯教好的地方民代滿志剛代為領表登記，因此才會要求辦公室主任領表登記。

對此徐巧芯今（25）日下午接受媒體訪問時，再度鄭重澄清，表示自己完全不認識張姓麵店老闆，之所以會加派辦公室主任登記參選，也是因為擔心費鴻泰兩個主任加入初選，針對初選機制討論上會屈居劣勢。

徐巧芯強調，張姓麵店老闆有他自己參選的權利，但自己與費鴻泰的助理應該要退出初選，讓初選回歸正常化。

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