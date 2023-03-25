全國技能競賽南區賽雲嘉南分署奪30金 蟬聯第一

第53屆全國技能競賽北、中、南分區賽於今日(25)公布英雄榜，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪30金、37銀、28銅牌蟬聯第一，其中漆作裝潢職類由南分署包辦前5名，已第3年參賽的漆作裝潢金牌葉欣宜，為了在全國賽奪得前三名獲保送國立科大機會，更不惜休學準備比賽。
記者張振興/台南報導
現年19歲的漆作裝潢金牌葉欣宜，就讀高二時得知可透過技能競賽成績保送國立科大，考量家計問題後便把握這個難得的機會，便義無反顧的投入參賽，雖於上一屆就曾問鼎全國賽，卻因手指受傷及過於緊張，僅勉強完成作品，未取得任何名次，今年再度捲土重來，辦理休學完全投入競賽，充分展現懷抱希望、永不放棄的賽作拚勁精神，期許自己在今年全國賽奪得前三名，順利保送國立科大。
雲嘉南分署長劉邦棟於競賽期間特地巡場為每位選手加油，除勉勵選手們保持平常心沉著應戰，同時也感謝職訓師對於培育國家技職人才的付出，並表示分區賽各職類前5名的優勝選手將可參加7月全國賽，全國賽前3名選手還能憑成績保送國立科大，且近年企業逐漸重視技術人才，學一技之長已成為年輕人的熱門選擇，更有助於職涯發展。
劉邦棟補充，本屆南區共有60個職類1,053選手參賽，南分署奪牌數蟬聯第一，奪金職類包括漆作裝潢、建築舖面、汽車板金、造園景觀、模具、CNC車床及西點製作等23個職類，南分署的優異表現，不僅是選手與職訓師們犧牲假日與休息時間共同努力的成果，更是對雲嘉南分署培育人才成果的肯定。