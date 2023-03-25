王瞳痛失艾成、艾翔2親人！感性自白：已有面對死亡準備
大馬籍藝人艾成去年8月意外驟逝，遺孀王瞳痛心疾首，在親友陪伴下逐漸走出陰霾，月初還陪同艾成家族一起造訪電視台，懷念艾成昔日往事，未料與艾成長相激似的弟弟艾翔，又因心肌梗塞突然撒手人寰，事隔僅200多天，王瞳痛失兩位親人心情沉痛，今（25）日也在臉書抒發心聲，坦言做好面對死亡的準備。
記者江芷稜/綜合報導
去年面對摯愛離去，身邊好友都很擔心她，王瞳在告別式承諾會愛惜生命，直到與艾成相見的一天，要讓對方感到榮耀，她也延續艾成的料理事業，與其家人共同經營餐廳「艾叻沙」，沒想到月初一家人歡歡喜喜見面，月底又發生憾事，她心碎地說：「再次感受到撕心裂肺的傷痛，收到消息時十分震驚、無法接受，最擔心的是爸爸媽媽的身體」。
她這幾天隱忍心痛依舊上工拍戲，感謝眾人關心，也心態坦然表示，「人，笑著笑著就哭了；人，哭著哭著就笑了；人，活著活著就死了；凡事都有定期，天下萬物都有定時。生有時，死有時；哭有時，笑有時。」又引述聖經的故事，將生死視為上帝的安排，人不能參透，「無人有權力掌管生命，將生命留住；也無人有權力掌管死期；這場爭戰，無人能免。」
王瞳釋懷地說，人生難免有一死，「我告訴自己好好預備死亡，預備見主面的那一天，沒讓祢、你失望，這就是我的勇氣與盼望」，也體會到艾成曾說的話，「活著是在做夢，死的那一刻才是醒來！活著只是彩排，死了才是show time！」看透生死的發言，讓粉絲心疼不已，不斷安慰她要加油，活在神的祝福裡。