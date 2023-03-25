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斥資1.3億！台鐵鶯歌站設12部電扶梯盼助力觀光

▲王國材（右二）指出，7月北北基桃公共月票將發行，8月鶯歌站電扶梯及車站美學融入改善車站候車空間，歡迎民眾前往鶯歌觀光使用。（圖／交通部提供）
▲王國材（右二）指出，7月北北基桃公共月票將發行，8月鶯歌站電扶梯及車站美學融入改善車站候車空間，歡迎民眾前往鶯歌觀光使用。（圖／交通部提供）

記者黃仁杰／台北報導

今（25）日下午交通部長王國材及台鐵局杜微局長，會同立法院蘇巧慧委員、新北市卓冠廷議員、蘇泓欽議員及在地里長等人士視察鶯歌站增設電扶            梯工程執行情形。交通部表示，已斥資1.3億元於月台等處增設手扶梯，未來在通勤月票上路後盼能更助觀光。

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鶯歌車站為台鐵二等站，目前每日進出旅客約有1萬8千餘人，且逐年攀升增加，車站連通文化路與建國路兩側，不只服務人數眾多又鄰近商圈、老街及博物館，屬鶯歌地區重要交通樞紐，不過，交通部也指出，92年改建跨站式站房落成啟用迄今業已超過20餘年，因站體設施未能滿足現今旅運服務需求，且站內空間缺乏整體規劃與整合，遂辦理本工程，以提升車站旅運品質。

該工程經費約1.3億元，於車站前後站與1、2月台等4處增設電扶梯，並配合鶯歌當地文化意象導入車站美學，同時改善車站候車空間，以因應高齡化社會年長者需求及提昇行動不便旅客轉乘便利性，及整體完善鶯歌車站舒適友善便利的搭乘環境。

工程在2月25日開工，主要工程包含車站前後2側各4部及一、二月台各2部，共計12部電扶梯，以及車站大廳裝修指標改善。預計於今年6月完成電扶梯組立並開始試運轉測試作業，7月申請電扶梯使用許可證，於8月正式啟用。

王國材指出，今年7月北北基桃1200元公共運輸通勤月票將發行，8月鶯歌站12部電梯電扶梯及車站美學融入改善車站候車空間，將完工啟用，屆時鶯歌車站會有全新不同的服務環境，歡迎民眾多多使用月票搭乘台鐵到鶯歌來觀光旅遊。

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