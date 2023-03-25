《鈴芽之旅》為何椅子只有3隻腳？新海誠解答了！

日本動畫大師新海誠繼《你的名字》、《天氣之子》後再推力作《鈴芽之旅》，該電影是新海誠過去10年來對於災難、自然、社會面等方面的深刻想法，不僅將新海誠擅長的風格發揮至極，更提升影片廣度和深度，打造屬於新海誠自己的新篇章。此外，新海誠也受訪公開「椅子為何只有三隻腳」的原因。
記者陳雅蘭/綜合報導
《鈴芽之旅》不僅票房開紅盤，角色特色十分鮮明，深受觀眾喜愛，尤其是貓貓大臣和三隻腳的椅子，都引起許多討論和想像。新海誠也解釋椅子只有三隻腳的原因，他說：「鈴芽家被海嘯沖走時，腳就斷了一隻。三隻腳象徵震災的傷痕，也象徵失去母親的鈴芽心中的傷痛。她雖然一直抱著那把三腳椅旅行，但即使只有三隻腳，變成椅子的草太不僅能夠站立、跑步，鈴芽也能坐在上面。鈴芽本身也一樣，儘管內心有缺損仍舊能活下去，我希望電影可以傳達這種想法。」
新海誠補充表示：「我不希望這是一部椅子變回四隻腳的電影，我想做的是維持缺一隻腳，但三隻腳的草太椅子依然能持續奔馳的電影。」而草太也賦予這張椅子活力，新海誠笑說：「因為草太進到裡面，因此成了能說話與自由奔跑的椅子。希望不依靠表情變化，藉由動作和姿勢讓無機物展現出可愛的一面。」
《鈴芽之旅》電影3月2日在台上映至今，票房已累積1億6900萬元，成績超越前作《天氣之子》1億6861萬的票房紀錄，登上台灣影史日本動畫電影票房第6名；日本票房則高達142.5億日圓（約台幣33億元），同樣於本週超越《天氣之子》142.3億的票房成績，登上日本影史票房Top 14。