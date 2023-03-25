東方設計大學、龍德家商列專輔學校　2年未改善將退場

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教育部表示，東方學校財團法人東方設計大學為「私立高級中等以上學校退場條例」施行後列入專案輔導的學校，經出席委員2分之1以上同意，該校符合第6條第1項第2款「有前條第1項第2款所定情事（師資質量不符合法規所定基準），經學校主管機關限期改善，次一學年度全校仍有百分之50以上之院、所、系、科及學位學程，師資質量不符合法規所定基準」及第6款「3年內被列為預警學校達2次以上」，認定為專案輔導學校，依規定第13條第1項給予該校改善期限2年。
教育部指出，苗栗縣私立龍德家事商業職業學校也為條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員2分之1以上同意，該校符合條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依條例第13條第1項給予該校改善期限2年。
教育部說明，依規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，本次退場審議會逐案審議通過嘉義市私立宏仁女子高級中學、苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校、彰化縣私立大慶高級商工職業學校、嘉義市私立興華高級中學及苗栗縣私立大成高級中學，共5校加派董事及監察人名單，教育部後續將派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人。
全國私校工會會後指出，東方設計大學於108年7月爆出校方要求教職員簽「減薪同意書」後，招生每況愈下，今日被公告為專案輔導學校並不意外，比較特別的是，該校董事會多由教育部派出的公益董事組成，成員多為辦學經驗豐富的大學校長，更有前教育部次長，東方設計大學若改善不成導致退場，恐怕創下官派公益董事辦倒私校首例。
全國私校工會進一步分析，東方設計大學目前學生數600多，專任教師51人，因財務狀況不佳，導致師資質量未達法定基準，於3年內被2次列預警學校，因此落入專輔學校，其生存關鍵仍在財務，據聞學校一直努力多方引進外部資金，也曾有財團捐資數千萬救急，只是公益董事一直未能與財團就經營權達成協議，導致資金進不來，期待東方公益董事以教職員工作權為念，積極引進外部資金，「成功不必在我」，切勿戀棧權位，才有可能讓東方設大解除專輔列管。
全國私校工會也說，苗栗龍德家商曾於去年11月及12月二度被提報審議為專輔學校，惟未獲退審會認同，學校也發表公開信向鄉親宣布「好消息」，只三個月後財務仍未改善，今第三度被提報終於被公告為專輔學校，恐讓招生更雪上加霜。
全國私校工會提醒，偏鄉私中辦學環境艱困，若招生狀況持續不佳，財務嚴重惡化，就算董事會有心辦學，但巧婦難為無米之炊，建議學校，與其讓學校長期缺乏資金、苦撐待變，不如思考妥善退場。