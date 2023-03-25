T1／最終目標仍是冠軍　霍華德：季後賽每隊都會怕碰我們

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雲豹後衛陳孝榕表示，新教練加入練球才三天而已，現在還在磨合當中，不過這場比賽，球隊長人守獵鷹「三塔」守得很好，教練賽前也有示意要把節奏帶快，讓他們體能消耗快一些。把能量貢獻在防守上。
獵鷹總教練錢韋成賽後坦言雲豹這場的發揮比自己球隊要好，「對方後衛打得相當不錯，防守端我們做得不夠好，得分也和平均值有些落差。今天我們球隊比較大的問題出現在失誤上，讓對手有更多轉換的機會。」
獵鷹雖然中斷隊史最佳的7連勝，不過總經理錢韋成認為從失利中檢視自己的不足，也不是壞事，「能讓球員和教練團看到一些不足之處，在球隊氛圍處於連勝狀態，可能會因此錯失一些小細節，輸球可能可以看到一些東西。目前球隊保持在第二名，還沒有篤定進季後賽，這也是之後要去努力的。」
而雲豹在換帥後第一場比賽就順利拿下，對於信心上是很大的加乘，霍華德認為這場比賽難得的是本土球員都有貢獻，陳孝榕等後衛出手果決、防守肯打肯拚；而本土長人劉元凱在籃下對於獵鷹三塔的牽制，也要記上大功。
雲豹這場獲勝之後，戰績來到6勝16敗，雖然暫時超越臺中太陽，名列聯盟第5。霍華德對此表示：「我覺得很棒，但我覺得我們可以做得更好，球隊不會因此而滿足，因為我們最後的目標是要讓球隊拿下總冠軍。」
他也強調今天的比賽就是他們完整實力很好的展現，「如果我們繼續在場上保持這樣的動力，那到了季後賽每一隊都會害怕碰上我們，我們會將此能量帶到場上。」
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