蕭秉治無預警曝喜訊！滿足需求　洛杉磯鬆一下　

蕭秉治去年在台北流行音樂中心「Project X Live Tour 巡迴演唱會」，所有來看的藝人朋友均強烈推薦，師姐劉若英形容這場演唱會是最狂演出，丁噹則稱他是獨特的無限X man，而他即將於5月6日在高雄流行音樂中心舉辦「Project X」演唱會，門票已完售，在歌迷熱烈求票下，宣布座位加開，滿足歌迷需求，稀有釋票、先搶先贏。
記者吳雨婕/綜合報導
本次演唱會特別重金打造Double X天地舞台，以及360度無限璀燦鑽石光塔，延伸舞台觸角，直達觀眾席最近的距離觸動歌迷情緒，演唱會宛如一場大型夜店舞池。高雄場舞台也將原汁原味呈現，不同的是在歌單部份，蕭秉治搜集歌迷許願清單，調整不同版本，保證歌單絕對夢幻，年初時他前往洛杉磯尋找靈感寫新歌，希望能在演唱會上搶先演唱，除此之外也到他最愛的環球影城和迪士尼放鬆一下，印象最深刻的是在生日當天嘗試了鴨仔蛋，算是給自己的生日挑戰。
去年蕭秉治推出第二張全創作專輯《狂人》中〈毒藥〉斬獲各大數位排行榜14冠王，MV在YouTube也已破1100萬，在24日年度盛事hito流行音樂獎也獲得「2022 hito年度十大華語歌曲」獎項，同時首度入圍最受歡迎男歌手，與偶像周杰倫一起角逐獎項，他時常提及寫歌和入行是以周杰倫為榜樣，感謝偶像在他回歸樂壇發行個人專輯時，推薦他的音樂，如今和偶像一同入圍更是興奮，獲得肯定的他，也期待今年金曲獎入圍名單的公布。