獨／嘉義房價起飛？「59年藏寶宅」賣1100萬 實價真相曝
嘉義房價起飛！屋主出售東區吳鳳路上一棟屋齡59年平房，開價1100萬元，被網友虧「地下一定有秘寶」引發討論。不過，《NOWnews今日新聞》上實價登錄網站一查驚呆，吳鳳路上先前有地坪15.7、屋齡56年的透天厝成交價高達1528.98萬元，目前在售屋網上還有間71年的木造平房喊價1488萬元，換算每坪單價都破80萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「靠北高房價（買房/租房大小事）」社團分享，嘉義東區一間屋齡59年的平房，屋主強打「買地送平房、邊間、三角窗」，開價1100萬元，驚呆直說「地下一定有秘寶」。網友紛紛留言，「嘉義地價這麼高了」、「想要我的財寶嗎？去找吧！我把全世界的秘寶都藏在那」、「的確是稀有物件！這麼破舊不堪的房子還敢拿出來賣這種價格！太稀有！太黯然！太銷魂了！」、「賣地吧」、「連嘉義都這麼貴了，50幾年的房子了， 屋主還是自己留著住吧」。
嘉義房地產價格真有那麼高？《NOWnews今日新聞》查訪實價登錄網站，發現在吳鳳北路上有間屋齡56.6年、17.7坪的透天厝，前年12月交易價為1528.89萬元，換算一坪售價為86.18萬元。另間在吳鳳南路屋齡69.8年、13.6坪的透天厝，前年3月交易價為1170萬元，換算一坪要86.09萬元。
甚至在售屋網上，記者發現目前也有吳鳳北路「市政府旁商業坪房建地」售案，屋齡71年、18.15坪的木造平房，開價1488萬元，單價達81.98萬元，房仲主打5亮點「正市中心商業建地，買地送厝」、「地腹大，好利用」、「買來自用、租人皆可」、「緊鄰市政府、東市場、文化商圈」、「可規劃文青咖啡店」。
對於嘉義老宅身價飆升，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐曾分析，近年國內都會精華土地供給趨近飽和，在素地難求及危老都更帶動下，業者開始轉往老舊建物的土地整合，其中不少透天宅因地段佳、地坪大、產權單一，同時兼具開發和店面價值，身價逐年翻漲。