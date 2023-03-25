高市議會4月20日開議　每日議員總質詢3位增為6位

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副議長曾俊傑也指出，經市府祕書長郭添貴向所有議員溝通說明，已取得多數共識，建議採取每天6位議員總質詢的草案二版本，如執行後發現不妥，再討論於下次大會修正。
民進黨團總召江瑞鴻也支持草案版本二，改變以往局處首長長達1個多月時間的上午綁在議會備詢，希望首長有更充裕時間處理公務；議員邱俊憲強調尊重所有委員最後的共識，如果版本二執行不順暢，下會期再行修正。
國民黨團總召陳美雅原建議維持原版本，但也尊重大家支持版本二的共識，不過擔憂局處首長全天備詢、是否影響政務及體力能否負荷？劉德林議員則尊重及支持陳美雅議員意見。
無黨團結聯盟總召朱信強也贊同草案二版本，他表示，草案二大原則沒問題，不過市府應謹慎思考局處首長有長達11天、每天都綁在議會，無法處理公務的問題，並且有否體力負荷每天6位議員的質詢。
康裕成則指出，新北市議會每天上午排定2位議員總質詢、下午3位，市政總質詢議程天數13天；台中市議會上午排定3位議員總質詢、下午則排4位，市政總質詢議程天數10天；台北市議會則全部集中在下午排定市政總質詢，市政總質詢議程9天。她強調，其他六都議會早行之多年，相信在借鏡其他議會的經驗下，高雄市也能排除部分議員的擔憂，市府局處首長也能正常處理公務。
康裕成也以107年8月高雄發生豪大雨釀災案例說，時任議長的她走進議場以市民安全為由讓市府工務部門所有官員返回工作崗位處理防災及救災，主動將工務部門質詢提前散會，至於未完成的議程則擇期再排定，既不影響市府救災，也不損及議員質詢權益。