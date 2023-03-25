吳宗憲犒賞吳姍儒200萬！想抱金孫被警告：你過來試試看
綜藝天王吳宗憲今（25）日出席「健康長壽盃」麻將大賽，和百歲人瑞一起休閒娛樂、活化腦力，近期兩個女兒相繼生產，他當上阿公後春風滿面，透露本來答應包100萬元犒賞吳姍儒生金孫，後來加碼包了200萬元，可惜因為防疫關係，醫院管制不能聚集太多人，想看孫子竟然被Sandy警告「你現在過來試試看」，至今尚未抱到愛孫「小初一」。
記者江芷稜/綜合報導
吳宗憲寵愛女兒出名，除了給大女兒、二女兒生產獎勵，連小女兒Olivia想看韓國女團BLACKPINK的演唱會，老爸立刻幫忙湊到20多張門票，雖然被吳姍儒打臉沒看到門票，但他坦言小女兒真的去看了，還傳照片感謝爸爸。吳宗憲也開玩笑希望女兒們增產報國，「妳們再不多生，就要把名額讓給爸爸」。
Sandy事業心強，生產前一天還在拍廣告，吳宗憲透露，女兒升格媽媽後生活忙碌，雖然家裡有請人幫忙，但她傾向親自照顧。前幾天錄製《小明星大跟班》鬧了個烏龍，搭檔宋羽葤小可愛滑落，露出內衣都不自覺，連吳宗憲也沒發現，就這樣主持了大半集，只能靠後製蓋草莓圖補救，他和製作單位都希望女兒趕緊重回《小明星大跟班》的主持行列，還要Sandy早日取代他，讓他脫離演藝圈，繼續研發不同產品。
至於兒子鹿希派，吳宗憲沒有特殊期望，只要他別再闖禍就好，還透露鹿希派很有志氣，前幾天說要搬離家裡，隔天行李收好竟然是從9樓搬到了同棟的6樓，還是吳宗憲名下的房子，讓他又好氣又好笑：「你這個王八蛋，從50幾坪搬到70幾坪，住的還是我的房子」，還爆料兒子一直都有女友，最近難得單身。