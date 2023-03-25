牛郎帝王羅蘭自曝「1嗜好」！2千粉絲秒退追　1金句帥炸

吳宗憲犒賞吳姍儒200萬！想抱金孫被警告：你過來試試看

▲吳宗憲透露因疫情關係，至今尚未見到小金孫。（圖／東森提供）
▲吳宗憲透露因疫情關係，至今尚未見到小金孫。（圖／東森提供）

記者江芷稜/綜合報導

綜藝天王吳宗憲今（25）日出席「健康長壽盃」麻將大賽，和百歲人瑞一起休閒娛樂、活化腦力，近期兩個女兒相繼生產，他當上阿公後春風滿面，透露本來答應包100萬元犒賞吳姍儒生金孫，後來加碼包了200萬元，可惜因為防疫關係，醫院管制不能聚集太多人，想看孫子竟然被Sandy警告「你現在過來試試看」，至今尚未抱到愛孫「小初一」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲東森集團總裁王令麟（右二）和好友吳宗憲（左二）一起陪百歲人瑞打麻將。（圖／東森提供）
▲東森集團總裁王令麟（右二）和好友吳宗憲（左二）一起陪百歲人瑞打麻將。（圖／東森提供）
吳宗憲寵愛女兒出名，除了給大女兒、二女兒生產獎勵，連小女兒Olivia想看韓國女團BLACKPINK的演唱會，老爸立刻幫忙湊到20多張門票，雖然被吳姍儒打臉沒看到門票，但他坦言小女兒真的去看了，還傳照片感謝爸爸。吳宗憲也開玩笑希望女兒們增產報國，「妳們再不多生，就要把名額讓給爸爸」。

▲吳宗憲升格當阿公後，更顯春風滿面。（圖／東森提供）
▲吳宗憲升格當阿公後，更顯春風滿面。（圖／東森提供）
Sandy事業心強，生產前一天還在拍廣告，吳宗憲透露，女兒升格媽媽後生活忙碌，雖然家裡有請人幫忙，但她傾向親自照顧。前幾天錄製《小明星大跟班》鬧了個烏龍，搭檔宋羽葤小可愛滑落，露出內衣都不自覺，連吳宗憲也沒發現，就這樣主持了大半集，只能靠後製蓋草莓圖補救，他和製作單位都希望女兒趕緊重回《小明星大跟班》的主持行列，還要Sandy早日取代他，讓他脫離演藝圈，繼續研發不同產品。

▲吳宗憲寵女無極限，加碼到200萬元犒賞吳姍儒生產的辛苦 。（圖／東森提供）
▲吳宗憲寵女無極限，加碼到200萬元犒賞吳姍儒生產的辛苦 。（圖／東森提供）
至於兒子鹿希派，吳宗憲沒有特殊期望，只要他別再闖禍就好，還透露鹿希派很有志氣，前幾天說要搬離家裡，隔天行李收好竟然是從9樓搬到了同棟的6樓，還是吳宗憲名下的房子，讓他又好氣又好笑：「你這個王八蛋，從50幾坪搬到70幾坪，住的還是我的房子」，還爆料兒子一直都有女友，最近難得單身。

諷朱海君漲價4倍！音樂劇撕破臉　劇團道歉：她善良敬業

瑤瑤飛韓國舊愛家見愛犬！私下悄約會　粉絲抓包：復合了

56歲玉女方季惟守身如玉！從未親過男生　小S讚：真女神

王淨陪曹佑寧打球！吐槽「男友視角照」：說好的鼻子呢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀